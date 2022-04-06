В Пензе за два дня составили протоколы на 15 безмасочников

06.04.2022 | 12:20

Во вторник, 5 апреля, в Пензе прошел рейд по выявлению безмасочников в ТЦ «Пассаж».

Комиссия проверила 25 торговых точек и объектов общественного питания. Нарушений со стороны обслуживающего персонала не выявлено, но для профилактики предпринимателям напомнили о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности - использовании дезсредств, измерении температуры сотрудников и посетителей.

Участники рейда выявили в «Пассаже» двух человек без средств индивидуальной защиты и задокументировали этот факт.

За 4 и 5 апреля в Пензе было обследовано 273 объекта, сотрудники полиции составили на безмасочников 15 протоколов.

А с начала года в областном центре выявлено 3 435 нарушителей масочного режима, на которых также оформлены административные документы.

«Мероприятия по контролю объектов потребительского рынка будут продолжены в период действия постановления «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Напомним, что он продлен до 30 апреля текущего года», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.