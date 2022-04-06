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Общество

В Пензе за два дня составили протоколы на 15 безмасочников

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Во вторник, 5 апреля, в Пензе прошел рейд по выявлению безмасочников в ТЦ «Пассаж».

Комиссия проверила 25 торговых точек и объектов общественного питания. Нарушений со стороны обслуживающего персонала не выявлено, но для профилактики предпринимателям напомнили о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности - использовании дезсредств, измерении температуры сотрудников и посетителей.

Участники рейда выявили в «Пассаже» двух человек без средств индивидуальной защиты и задокументировали этот факт.

За 4 и 5 апреля в Пензе было обследовано 273 объекта, сотрудники полиции составили на безмасочников 15 протоколов.

А с начала года в областном центре выявлено 3 435 нарушителей масочного режима, на которых также оформлены административные документы.

«Мероприятия по контролю объектов потребительского рынка будут продолжены в период действия постановления «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Напомним, что он продлен до 30 апреля текущего года», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Какие молодцы!!! Важное дело делают!!!! Целых 15 человек ошкурили!

Гость||

Безмасочников конечно удобнее и безопаснее ловить, чем закладчиков и наркош на Олимпийской аллее

Гость||

ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ!

Гость||

Я сразу в харю плюю

Гость||

какие же вы????????????? маска это что символ лояльности власти что ли сегодня?

Гость||

Когда маски отменят.Кошмарить бизнес нельзя говорил ввп

Гость||

А вы говорите, чтоб отменили маски. Зачем? Чем будут у нас полицейские заниматься и как будет казна пополняться.

Гость||

генерала ещё никому не дали за маски??))))) странно...

Гость||

Гость писал(a):

Когда маски отменят.Кошмарить бизнес нельзя говорил ввп
Все за отмену масок, а баба яга против и вся её компания...

Гость||

Чёт мало! 15 всего! Надо человек 150-200! Плохо работают полицаиские!

Гость||

Очень мало посетителей магазинов и ресторанов стали ходить в тряпочках. Дай волю, казна города несметно обогатится.

Гость||

Лучше бы сугробы раскидали, да тротуары почистили, чем без дела по торговым центрам шастать за деньги налогоплатильшиков.

Гость||

Гость писал(a):

Власть полностью дескредитировала себя перед народом.
В России нет народа.

Гость||

Гость писал(a):

Как можно кушать борщ в маске? Идиоты по Гоголю
Идиот - ты. Да и пожалуй все авторы таких вопросов реально идиоты. С 2020 года вы тяните свой бред.

Гость||

Гость писал(a):

А вы говорите, чтоб отменили маски. Зачем? Чем будут у нас полицейские заниматься и как будет казна пополняться.
Мошенников ловить о которых сми пишут каждый день по договору с полицией

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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