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Общество

В мэрии Пензы пообещали заняться ржавчиной на Бакунинском мосту

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В администрации Пензы пообещали, что металлические конструкции Бакунинского моста, которые начали ржаветь, будут восстановлены по гарантийным обязательствам.

Бакунинский мост, на реконструкцию которого был потрачен почти миллиард рублей, открыли для движения 9 сентября 2021 года.

Уже через полгода, в феврале, жительница Пензы обратила внимание на то, что пандусы заржавели.

А 28 марта в соцсети «ВКонтакте» появилось фото перил, которые также начала разъедать ржавчина.

«Подрядная организация ООО «Автодорога» приведет в порядок металлические конструкции после зимы. При установлении среднесуточной температуры выше пяти градусов будет выполнена покраска перил мостового сооружения», - сообщили в мэрии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 1 penza-gorod.ru, № 4 vk.com/black_pnz
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Гость||

На ржавчину краска лучше ложится.

Гость||

Давайте поправляйте а то дальше эти перила пойдут ржавчиной.

И это... Мост по плотине ТЭЦ... консоли пешеходные - ржавые, почему не красятся? Давно пора! Что за бесхозяйственность!

Гость||

Какая еще покраска для нержавеющей стали?

Гость||

Да он рухнет скоро, тьфу! Как и набережная: не успели закончить благоустройство, уже капремонт! Хапуги, нахалы, что б им провалиться!

Гость||

А чё, нормально, за миллиард гнилые железки прикрутили, прям героев труда им дать надо!

Гость||

Да не может быть такого, через полгода?

Гость||

И так сойдёт)

Гость||

Так он упадет скоро

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Подрядная организация ООО «Автодорога» приведет в порядок металлические конструкции после зимы. При установлении среднесуточной температуры выше пяти градусов будет выполнена покраска перил мостового сооружения», - сообщили в мэрии.
Мост за миллиард ещё теми деньгами!))) Недопекины во всей красе. За такую цену перилла должны быть из нержавейки!

Гость||

Из золота!

Гость||

Там гнильё на гнильё и гнильем погоняет

Гарантийный срок что даже на одну зиму не рассчитан? Что там красить? Что б следующей зимой все отвалилось и попадало в Суру?

Гость||

Вот и результат лярд ушел в топку даже велодорожку не смогли нормальную сделать.Еще лард готовит власть под прогал жд?

Гость||

За такие деньги сделали такое г.! Их сажать не пересажать!

Гость||

Гость писал(a):

Какая еще покраска для нержавеющей стали?
Потому что это нержавеющая сталь только по документам, а по факту это хрен пойми что за большие деньги.

Гость||

Вы это поосторожней с мадам Недопекиной она чай Почетный гражданин Пензенской области это вам не ширь-шавырь

Имя: Гость
Комментарий:

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