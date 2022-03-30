В мэрии Пензы пообещали заняться ржавчиной на Бакунинском мосту

30.03.2022 | 16:06

В администрации Пензы пообещали, что металлические конструкции Бакунинского моста, которые начали ржаветь, будут восстановлены по гарантийным обязательствам.

Бакунинский мост, на реконструкцию которого был потрачен почти миллиард рублей, открыли для движения 9 сентября 2021 года.

Уже через полгода, в феврале, жительница Пензы обратила внимание на то, что пандусы заржавели.

А 28 марта в соцсети «ВКонтакте» появилось фото перил, которые также начала разъедать ржавчина.

«Подрядная организация ООО «Автодорога» приведет в порядок металлические конструкции после зимы. При установлении среднесуточной температуры выше пяти градусов будет выполнена покраска перил мостового сооружения», - сообщили в мэрии.