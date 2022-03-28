Мэр Пензы дал оценку ограждениям у многоквартирных домов

28.03.2022 | 11:18

Власти Пензы отрицательно относятся к столбикам, заборам и шлагбаумам, установленным у многоквартирных домов, но в большинстве случаев не имеют возможности с ними бороться. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Басенко во время прямой линии в понедельник, 28 марта, в ответ на жалобу одного из местных жителей.

«Эта проблема имеет очень широкий круг заинтересованных лиц. Надо понимать, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, находятся в собственности у жильцов этих домов и городская администрация не имеет полномочий распоряжаться, как используется этот земельный участок», - пояснил чиновник.

Жители сами должны принимать решение, стоит ли устанавливать ограничительные приспособления или они мешают им.

«Мое личное мнение, что они создают серьезные неудобства для горожан, для проезда экстренных служб и портят внешний вид внутридомовых территорий», - пояснил мэр.

Те ограничительные приспособления, которые располагаются на муниципальной земле, администрация активно сносит и будет продолжать это делать.

«Поэтому, если есть такая информация у вас, обращайтесь. Мы будем оперативно реагировать и демонтировать», - подчеркнул Басенко.