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Общество

Мэр Пензы дал оценку ограждениям у многоквартирных домов

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Власти Пензы отрицательно относятся к столбикам, заборам и шлагбаумам, установленным у многоквартирных домов, но в большинстве случаев не имеют возможности с ними бороться. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Басенко во время прямой линии в понедельник, 28 марта, в ответ на жалобу одного из местных жителей.

«Эта проблема имеет очень широкий круг заинтересованных лиц. Надо понимать, что земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, находятся в собственности у жильцов этих домов и городская администрация не имеет полномочий распоряжаться, как используется этот земельный участок», - пояснил чиновник.

Жители сами должны принимать решение, стоит ли устанавливать ограничительные приспособления или они мешают им.

«Мое личное мнение, что они создают серьезные неудобства для горожан, для проезда экстренных служб и портят внешний вид внутридомовых территорий», - пояснил мэр.

Те ограничительные приспособления, которые располагаются на муниципальной земле, администрация активно сносит и будет продолжать это делать.

«Поэтому, если есть такая информация у вас, обращайтесь. Мы будем оперативно реагировать и демонтировать», - подчеркнул Басенко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

УБРАТЬ.

Гость||

Вот его вся работа

Гость||

Полное отсутствие всякого присутствия.

Гость||

Господи, да уберите уже эти цепочки. Срамота!

Гость||

вот здесь и происходит деление на богатых и бедных.ау власть......

Гость||

Была бы возможность, я бы и свой двор оградил.Не потому что хочу, а для безопасности. У нас рядом с домом садик и школа. Так каждое буднее утро выйти невозможно. Все едут в наш двор. Кто живет в этом доме выехать сами не могут. Люди бросают машины как им удобно и ведут своих детей в школу/садик. А когда едут даже по сторонам не смотрят. Один дятел чуть на ребенка не наехал, так еще сам вылетел из машины и начал орать на того. Всем по... друг на друга. Главное свое отстоять.

Гость||

Нарисовался с какой-то чепухой и опять в подполье

Гость||

меня не колышит его личное отношение без последующих действий

Гость||

Гость писал(a):

Была бы возможность, я бы и свой двор оградил.Не потому что хочу, а для безопасности.
а как другим проезжать, в том числе скорым, пожарным и тд?

Гость||

К каждому двору нужен индивидуальный подход, а не рубить под одну гребёнку. Эх

Гость||

К каждому двору нужен индивидуальный подход, а не рубить под одну гребёнку. Эх

Гость||

"«Мое личное мнение, что они создают серьезные неудобства для горожан, для проезда экстренных служб и портят внешний вид внутридомовых территорий», - пояснил мэр."

А мое ЛИЧНОЕ мнение - неплохо БЫ, если БЫ власть руководствовалась законом, а не мнением. - Личным, или тем "которое есть".

Никак в мэрии на ставке юриста закроили? Личное мнение... Надо же. Не верю что чиновник такого уровня может так говорить на публику. Небось, журналист от себя привнес?

Автора!

Гость||

Правильно давно эти шлагбаумы необходимо снести.

Гость||

Хрен ты снесешь шлагбаумы так как только собственики МКД решают как им распоряжаться своей территорией.

Гость||

п.71 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

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Имя: Гость
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