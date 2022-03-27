В Пензе увеличили время бесплатного пользования парковками

27.03.2022 | 18:50

Время бесплатного пользования коммерческими парковками увеличено с пяти минут до двадцати.

После обращений пензенцев были пересмотрены условия предоставления услуги на муниципальных площадках. Новшество вступает в силу с понедельника, 28 марта. Оповещения об этом расклеены на терминалах.

«Человек заехал, взял въездной парковочный билет, и первые 20 минут с момента въезда транспортного средства на территорию парковки оплата начисляться не будет. По истечении 20 минут водитель платит по часовому тарифу», - рассказал начальник отдела Департамента ЖКХ Пензы Александр Савенков.

С начала февраля тариф составляет 30 рублей за 60 минут. В некоторых случаях водители и часа не проводят на парковке, к примеру те, кто по работе доставляет в рядом расположенные учреждения воду или документы.

Пока таких площадок для временной стоянки автомобилей три. Это те, за которые отвечает городской департамент ЖКХ.

«Встать негде. Но мы знаем, что тут стоянка, и заезжаем сюда», - пояснил водитель.

В настоящее время объявлены торги на закупку оборудования для обустройства еще пяти платных муниципальных парковок: на улице Свердлова (у зоопарка), на Карла Маркса, на Привокзальной и Соборной площадях, а также на улице Гагарина.

В мэрии планируют сделать на некоторых из парковок дифференцированный тариф. Обсуждается и вопрос предоставления месячного абонемента на пользование парковкой в ночные часы. Такой вариант будет интересен жителям домов, расположенных рядом со оборудованными для стоянки машин площадками.