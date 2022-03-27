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Общество

В Пензе увеличили время бесплатного пользования парковками

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Время бесплатного пользования коммерческими парковками увеличено с пяти минут до двадцати.

После обращений пензенцев были пересмотрены условия предоставления услуги на муниципальных площадках. Новшество вступает в силу с понедельника, 28 марта. Оповещения об этом расклеены на терминалах.

«Человек заехал, взял въездной парковочный билет, и первые 20 минут с момента въезда транспортного средства на территорию парковки оплата начисляться не будет. По истечении 20 минут водитель платит по часовому тарифу», - рассказал начальник отдела Департамента ЖКХ Пензы Александр Савенков.

С начала февраля тариф составляет 30 рублей за 60 минут. В некоторых случаях водители и часа не проводят на парковке, к примеру те, кто по работе доставляет в рядом расположенные учреждения воду или документы.

Пока таких площадок для временной стоянки автомобилей три. Это те, за которые отвечает городской департамент ЖКХ.

«Встать негде. Но мы знаем, что тут стоянка, и заезжаем сюда», - пояснил водитель.

В настоящее время объявлены торги на закупку оборудования для обустройства еще пяти платных муниципальных парковок: на улице Свердлова (у зоопарка), на Карла Маркса, на Привокзальной и Соборной площадях, а также на улице Гагарина.

В мэрии планируют сделать на некоторых из парковок дифференцированный тариф. Обсуждается и вопрос предоставления месячного абонемента на пользование парковкой в ночные часы. Такой вариант будет интересен жителям домов, расположенных рядом со оборудованными для стоянки машин площадками.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

первые 20 минут с момента въезда транспортного средства на территорию парковки оплата начисляться не будет
Из-за таких послаблений автомобилисты так и не осознают, что им никто не обязан предоставлять бесплатное место для хранения их собственности и где хранить свою собственность исключительная ответственность собственника. Когда брали машину они ведь включали мозги? И главное из-за чего весь сыр-бор? Тариф 30 руб./ч. - нищебродский. Если кому-то накладен нищебродский тариф тогда зачем ему машина? Чтобы всех мучить?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.03.2022 19:15|

penzainform.ru писал(a):

первые 20 минут с момента въезда транспортного средства на территорию парковки оплата начисляться не будет

Из-за таких послаблений автомобилисты так и не осознают, что им никто не обязан предоставлять бесплатное место для хранения их собственности и где хранить свою собственность исключительная ответственность собственника. Когда брали машину они ведь включали мозги? И главное из-за чего весь сыр-бор? Тариф 30 руб./ч. - нищебродский. Если кому-то накладен нищебродский тариф тогда зачем ему машина? Чтобы всех мучить?

Эк тебя торкнуло! А ты своего коня педального куда привязываешь? И коня педального нет???? Ну совсем плохо

Гость||

Правильно делайте больше парковок! Всегда пользуемся, очень удобно и практически всегда есть места.

Гость||

В городе нет Соборной площади.Вы наверное перепутали с Советской площадью.

Гость||

Было такое много раз. После выборов губернатора по улицам ходили небритые с документами от власти побирались за парковку. Куда шли эти денежки и на что никто не знал. И все эти сборщики пропадали за год до выборов. Технологии изменились и устроили парковки. И никто не знает о доходах и расходах. Но за год до очередного переназначения эти парковки уберут.

Гость||

Гость писал(a):

В городе нет Соборной площади.Вы наверное перепутали с Советской площадью.
28 сентября 2017 года Пензенской городской Думой было принято решение о переименовании Советской площади в Соборную[5].

Гость||

А референдум по переименованию был?

Гость||

С чего вдруг такие подарки ?депутаты пролоббировали?

Гость||

Гость писал(a):

28 сентября 2017 года Пензенской городской Думой было принято решение о переименовании Советской площади в Соборную[5].
Это не легитимное решение.

Имя: Гость
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