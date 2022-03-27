В Пензе увеличили время бесплатного пользования парковками

Время бесплатного пользования коммерческими парковками увеличено с пяти минут до двадцати.
После обращений пензенцев были пересмотрены условия предоставления услуги на муниципальных площадках. Новшество вступает в силу с понедельника, 28 марта. Оповещения об этом расклеены на терминалах.
«Человек заехал, взял въездной парковочный билет, и первые 20 минут с момента въезда транспортного средства на территорию парковки оплата начисляться не будет. По истечении 20 минут водитель платит по часовому тарифу», - рассказал начальник отдела Департамента ЖКХ Пензы Александр Савенков.
С начала февраля тариф составляет 30 рублей за 60 минут. В некоторых случаях водители и часа не проводят на парковке, к примеру те, кто по работе доставляет в рядом расположенные учреждения воду или документы.
Пока таких площадок для временной стоянки автомобилей три. Это те, за которые отвечает городской департамент ЖКХ.
«Встать негде. Но мы знаем, что тут стоянка, и заезжаем сюда», - пояснил водитель.
В настоящее время объявлены торги на закупку оборудования для обустройства еще пяти платных муниципальных парковок: на улице Свердлова (у зоопарка), на Карла Маркса, на Привокзальной и Соборной площадях, а также на улице Гагарина.
В мэрии планируют сделать на некоторых из парковок дифференцированный тариф. Обсуждается и вопрос предоставления месячного абонемента на пользование парковкой в ночные часы. Такой вариант будет интересен жителям домов, расположенных рядом со оборудованными для стоянки машин площадками.
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penzainform.ru писал(a):Из-за таких послаблений автомобилисты так и не осознают, что им никто не обязан предоставлять бесплатное место для хранения их собственности и где хранить свою собственность исключительная ответственность собственника. Когда брали машину они ведь включали мозги? И главное из-за чего весь сыр-бор? Тариф 30 руб./ч. - нищебродский. Если кому-то накладен нищебродский тариф тогда зачем ему машина? Чтобы всех мучить?