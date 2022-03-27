Итоги недели: перенос ВПР, прибытие беженцев, новая реальность

27.03.2022 | 20:20

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.

Первая касается переноса ВПР.

Знания школьников будут проверять не весной, а осенью. Перенос объяснили эпидемией коронавируса и необходимостью снизить риски заражения.

ВПР организуют с 19 сентября по 24 октября. В минобре заверили, что забытые за лето темы успеют повторить.

В 20 школах региона дети уже все сдали, 10-11-е классы отчитались везде. Этим ребятам осенью ВПР не грозит.

Новое расписание появится в конце августа.

Второй сюжет - о новой реальности, в которой приходится жить пензенцам.

В регионе столкнулись с нехваткой бумаги в разных сферах, к примеру проблематично найти и купить листы А4. Кое-где ввели ограничение - не более одной-двух пачек в руки.

Экономия бумаги сказалась на размере билетов в автобусах, проездные талоны стали в два раза меньше, чем были. В ряде магазинов стали выдавать электронные чеки вместо бумажных.

Проблемы начались из-за отсутствия европейского отбеливателя, отечественные производители пока ищут ему замену.

Третья новость - о беженцах из ДНР и ЛНР.

25 марта областной центр принял еще 440 граждан этих республик, 104 из них дети. Эвакуированных разместили в пункте временного пребывания в Леонидовке. Ребятам предоставят места в школах и садах, взрослым помогут с трудоустройством. Для всех проведут диспансеризацию.