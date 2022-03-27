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Общество

Итоги недели: перенос ВПР, прибытие беженцев, новая реальность

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.

Первая касается переноса ВПР.

Знания школьников будут проверять не весной, а осенью. Перенос объяснили эпидемией коронавируса и необходимостью снизить риски заражения.

ВПР организуют с 19 сентября по 24 октября. В минобре заверили, что забытые за лето темы успеют повторить.

В 20 школах региона дети уже все сдали, 10-11-е классы отчитались везде. Этим ребятам осенью ВПР не грозит.

Новое расписание появится в конце августа.

Второй сюжет - о новой реальности, в которой приходится жить пензенцам.

В регионе столкнулись с нехваткой бумаги в разных сферах, к примеру проблематично найти и купить листы А4. Кое-где ввели ограничение - не более одной-двух пачек в руки.

Экономия бумаги сказалась на размере билетов в автобусах, проездные талоны стали в два раза меньше, чем были. В ряде магазинов стали выдавать электронные чеки вместо бумажных.

Проблемы начались из-за отсутствия европейского отбеливателя, отечественные производители пока ищут ему замену.

Третья новость - о беженцах из ДНР и ЛНР.

25 марта областной центр принял еще 440 граждан этих республик, 104 из них дети. Эвакуированных разместили в пункте временного пребывания в Леонидовке. Ребятам предоставят места в школах и садах, взрослым помогут с трудоустройством. Для всех проведут диспансеризацию.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Впр-это вредительство, их запрещать надо , как и егэ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 20 школах региона дети уже все сдали, 10-11-е классы отчитались везде. Этим ребятам осенью ВПР не грозит.
Отчитались и бабки освоили-вот это основная цель впр! Распил денег, что б им подавиться!

Хромой Гончар||

КУБУСЕ и ни ФИГАСЕ - более читабельны,

чем непонятные ВПР и НАЧГЛАВПУПС.

История повторяется через сто лет.

Цикл Маяковского, рик БАНЯ:

БА, КЕНТАВРОВО и

БАРАНОВО.

шедевры

---------

Гость||

Что за брехня? Тьфу!

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> Что за брехня? Тьфу!

Эфто искусство!!!

Имя: Гость
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