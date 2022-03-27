Итоги недели: перенос ВПР, прибытие беженцев, новая реальность

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест важных новостей уходящей недели.
Первая касается переноса ВПР.
Знания школьников будут проверять не весной, а осенью. Перенос объяснили эпидемией коронавируса и необходимостью снизить риски заражения.
ВПР организуют с 19 сентября по 24 октября. В минобре заверили, что забытые за лето темы успеют повторить.
В 20 школах региона дети уже все сдали, 10-11-е классы отчитались везде. Этим ребятам осенью ВПР не грозит.
Новое расписание появится в конце августа.
Второй сюжет - о новой реальности, в которой приходится жить пензенцам.
В регионе столкнулись с нехваткой бумаги в разных сферах, к примеру проблематично найти и купить листы А4. Кое-где ввели ограничение - не более одной-двух пачек в руки.
Экономия бумаги сказалась на размере билетов в автобусах, проездные талоны стали в два раза меньше, чем были. В ряде магазинов стали выдавать электронные чеки вместо бумажных.
Проблемы начались из-за отсутствия европейского отбеливателя, отечественные производители пока ищут ему замену.
Третья новость - о беженцах из ДНР и ЛНР.
25 марта областной центр принял еще 440 граждан этих республик, 104 из них дети. Эвакуированных разместили в пункте временного пребывания в Леонидовке. Ребятам предоставят места в школах и садах, взрослым помогут с трудоустройством. Для всех проведут диспансеризацию.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Впр-это вредительство, их запрещать надо , как и егэ!