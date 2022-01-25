В Пензенской области родителей предупредили о дистанционке

25.01.2022 | 09:09

В Кузнецке выросло количество больных ОРВИ, число обращений в скорую помощь увеличилось больше чем в два раза (с 51 случая до 117 за неделю). Об этом сообщил на оперативном совещании в понедельник, 24 января, начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.

«По данным ПЦР-лаборатории, отмечается рост в два раза первично положительных результатов тестов на ковид: от 70 до 142», - уточнил он.

Стало больше больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении: среди взрослых показатель вырос с 87 до 137, среди детей - с 20 до 46. Однако число госпитализаций не увеличилось, болезнь чаще всего протекает в легкой форме.

«На 50 койках межрайонной больницы находится 30 больных (22 из них с подтвержденным ковидом), в детской больнице на 40 койках 19 детей (15 с подтвержденным ковидом)», - добавил Александр Климов.

В детских садах отсутствует 200 воспитанников (у 4 коронавирус) и 31 сотрудник (COVID выявлен у одного). Школы не посещает 514 детей (34 с подтвержденным ковидом) и 3 учителя. В СПО не ходят 114 студентов (5 с коронавирусом) и 3 педагога.

«На карантине среди детских садов 6 групп, в школах 25 классов, в колледжах 4 группы», - резюмировал Климов.

По словам главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского, рост числа пациентов с симптомами ОРВИ демонстрирует распространение в городе омикрон-штамма коронавируса.

«Он к нам пришел. В этой связи губернатором дано право нам определиться с дистанционкой по конкретным образовательным учреждениям, в случае если там что-то «загорелось». Поэтому сегодня и завтра смотрим: если у нас в каких-то школах много классов пойдет на карантин, мы, возможно, будем на какое-то время приостанавливать образовательный процесс. Видимо, мы без этой меры не обойдемся», - подчеркнул мэр.

Он поручил предупредить об этом руководство образовательных организаций и родителей детей.