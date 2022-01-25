Общество

В Пензенской области родителей предупредили о дистанционке

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В Кузнецке выросло количество больных ОРВИ, число обращений в скорую помощь увеличилось больше чем в два раза (с 51 случая до 117 за неделю). Об этом сообщил на оперативном совещании в понедельник, 24 января, начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.

«По данным ПЦР-лаборатории, отмечается рост в два раза первично положительных результатов тестов на ковид: от 70 до 142», - уточнил он.

Стало больше больных коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении: среди взрослых показатель вырос с 87 до 137, среди детей - с 20 до 46. Однако число госпитализаций не увеличилось, болезнь чаще всего протекает в легкой форме.

«На 50 койках межрайонной больницы находится 30 больных (22 из них с подтвержденным ковидом), в детской больнице на 40 койках 19 детей (15 с подтвержденным ковидом)», - добавил Александр Климов.

В детских садах отсутствует 200 воспитанников (у 4 коронавирус) и 31 сотрудник (COVID выявлен у одного). Школы не посещает 514 детей (34 с подтвержденным ковидом) и 3 учителя. В СПО не ходят 114 студентов (5 с коронавирусом) и 3 педагога.

«На карантине среди детских садов 6 групп, в школах 25 классов, в колледжах 4 группы», - резюмировал Климов.

По словам главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского, рост числа пациентов с симптомами ОРВИ демонстрирует распространение в городе омикрон-штамма коронавируса.

«Он к нам пришел. В этой связи губернатором дано право нам определиться с дистанционкой по конкретным образовательным учреждениям, в случае если там что-то «загорелось». Поэтому сегодня и завтра смотрим: если у нас в каких-то школах много классов пойдет на карантин, мы, возможно, будем на какое-то время приостанавливать образовательный процесс. Видимо, мы без этой меры не обойдемся», - подчеркнул мэр.

Он поручил предупредить об этом руководство образовательных организаций и родителей детей.

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Гость||

Не приостанавливать образовательный процесс, а перевести его на дистанционный формат. Горе - губернатор!

Гость||

Что-то "загорелось")))). Очередной перл от Златогорского. Оборотики у него конечно)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Он к нам пришел
Гоните его на ХУтор, бабочек ловить)

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«Он к нам пришел
Гоните его на

> ХУтор, бабочек ловить)

==========================

А маску на кого напяливать? А дубасить кого?

А штрафовать? Пушкина прикажете

что ли? Он устарел

Гость||

Интернет не Везле компьютеры не у всех и как?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

Интернет не Везде, компьютеры

не у всех, и

как?

---------------------------------

А по проводному радио мозги

пудрят ковидлой

Имя: Гость
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