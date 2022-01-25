Уборка снега в Пензе: прокуратура внесла представление мэру

Прокуратура области проверила деятельность управляющих компаний Пензы, департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост» и выявила многочисленные нарушения.
Со своими обязанностями по своевременной уборке снега организации не справились.
Так, в Октябрьском районе зафиксированы случаи бездействия УК, забывших о расчистке придомовых территорий. 13 руководителям компаний внесли представления. Сейчас они приступили к устранению нарушений.
С аналогичной ситуацией сотрудники надзорного органа столкнулись и в Ленинском районе. Там представления внесли руководителям 12 управляющих компаний.
Прокуратура Железнодорожного района обнаружила, что со своими обязанностями не справилось МУП «Пензадормост»: проезжая часть и тротуары на 20 улицах были плохо очищены от снега.
«Также выявлены многочисленные факты наличия снежных валов на пешеходных переходах и возле остановочных пунктов маршрутных транспортных средств города», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Директору предприятия внесли представление.
Аналогичный документ был составлен и в адрес главы администрации Пензы после того, как прокуратура Ленинского района оценила работу мэрии по организации и координации уборки снега.
«Установлено, что не обеспечен надлежащий контроль за исполнением муниципального контракта с МУП «Пензадормост», отсутствует контроль также за деятельностью районных администраций», - пояснила Светлана Артамонова.
Акты прокурорского реагирования в настоящий момент находятся на рассмотрении. Надзорное ведомство контролирует ход устранения нарушений.
Проверки будут продолжаться.
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