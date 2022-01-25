Общество

Уборка снега в Пензе: прокуратура внесла представление мэру

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Прокуратура области проверила деятельность управляющих компаний Пензы, департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост» и выявила многочисленные нарушения.

Со своими обязанностями по своевременной уборке снега организации не справились.

Так, в Октябрьском районе зафиксированы случаи бездействия УК, забывших о расчистке придомовых территорий. 13 руководителям компаний внесли представления. Сейчас они приступили к устранению нарушений.

С аналогичной ситуацией сотрудники надзорного органа столкнулись и в Ленинском районе. Там представления внесли руководителям 12 управляющих компаний.

Прокуратура Железнодорожного района обнаружила, что со своими обязанностями не справилось МУП «Пензадормост»: проезжая часть и тротуары на 20 улицах были плохо очищены от снега.

«Также выявлены многочисленные факты наличия снежных валов на пешеходных переходах и возле остановочных пунктов маршрутных транспортных средств города», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Директору предприятия внесли представление.

Аналогичный документ был составлен и в адрес главы администрации Пензы после того, как прокуратура Ленинского района оценила работу мэрии по организации и координации уборки снега.

«Установлено, что не обеспечен надлежащий контроль за исполнением муниципального контракта с МУП «Пензадормост», отсутствует контроль также за деятельностью районных администраций», - пояснила Светлана Артамонова.

Акты прокурорского реагирования в настоящий момент находятся на рассмотрении. Надзорное ведомство контролирует ход устранения нарушений.

Проверки будут продолжаться.

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Гость||

Шоу для глупомордых.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Акты прокурорского реагирования в настоящий момент находятся на рассмотрении. Надзорное ведомство контролирует ход устранения нарушений.

Проверки будут продолжаться.

Ха-ха-ха. Вот и вся их "работа". за большие бабки

Гость||

Ну подотрётся он этим актом и что ?

Гость||

руководителям компаний внесли представления.

----

Если простым языком-фанеру им пробили штоли??

Имя: Гость
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