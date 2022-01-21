Суточное число новых случаев коронавируса снова превысило 200

21.01.2022 | 13:39

В пятницу, 21 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось 205 случаев заражения коронавирусом.

6 января впервые за почти полгода суточное число инфицированных опустилось ниже отметки в 200 и на протяжении двух недель плавно снижалось, но теперь снова превысило этот показатель.

94 новых случая зафиксировали в Пензе, 32 - в Кузнецком районе, 18 - в Бессоновском , 9 - в Сосновоборском, 8 - в Башмаковском, 7 - в Пензенском, по 6 - в Мокшанском и Нижнеломовском, 5 - в городе Заречном, по 3 - в Вадинском и Иссинском районах, по 2 - в Камешкирском, Наровчатском и Неверкинском, по 1 - в Спасском, Белинском, Городищенском, Каменском, Лопатинском, Лунинском, Никольском и Пачелмском.

Накануне региональный оперативный штаб проинформировал о 10 скончавшихся от коронавируса пациентах и 157 выписанных.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 105 545 случаев COVID-19, 95 552 человека выздоровело, 4 819 ушло из жизни.