Общество

Суточное число новых случаев коронавируса снова превысило 200

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В пятницу, 21 января, стало известно, что в Пензенской области подтвердилось 205 случаев заражения коронавирусом.

6 января впервые за почти полгода суточное число инфицированных опустилось ниже отметки в 200 и на протяжении двух недель плавно снижалось, но теперь снова превысило этот показатель.

94 новых случая зафиксировали в Пензе, 32 - в Кузнецком районе, 18 - в Бессоновском , 9 - в Сосновоборском, 8 - в Башмаковском, 7 - в Пензенском, по 6 - в Мокшанском и Нижнеломовском, 5 - в городе Заречном, по 3 - в Вадинском и Иссинском районах, по 2 - в Камешкирском, Наровчатском и Неверкинском, по 1 - в Спасском, Белинском, Городищенском, Каменском, Лопатинском, Лунинском, Никольском и Пачелмском.

Накануне региональный оперативный штаб проинформировал о 10 скончавшихся от коронавируса пациентах и 157 выписанных.

За все время пандемии в Пензенской области подтвердилось 105 545 случаев COVID-19, 95 552 человека выздоровело, 4 819 ушло из жизни.

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Гость||

А если не делать тестов, то будет 0

Гость||

Брехня!

Гость||

У нас бабка с дедом привитые заболели, таблетки обещали, но не дали, сиди жди уже 6й день!

Гость||

Гость писал(a):

таблетки обещали, но не дали, сиди жди уже 6й день!
И не нужны эти фуфломицины.

Гость||

Гость писал(a):

У нас бабка с дедом привитые заболели,
Чнм привитые?

Гость||

А где эта дыра, с крематорием? Опять его дерут копальщики могил, с Чемодановки? Когда закончат драть, напиши, что надо построить небольшой крематорий и т.д..

Гость||

Постройте большой крематорий, аминь!

Гость||

Гость писал(a):

Постройте большой крематорий, аминь!
Уже строим. Тебе приглашение на открытие пришлём.

Гость||

В Британии уже все на нет сводят, а у нас рост, прирост и прочее. Пора бы уж прекратить проект.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

10 скончавшихся от коронавируса
а год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распространяющийся вирус тута новостили что умерло 3

Гость||

penzainform.ru писал(a):

штаб проинформировал о 10 скончавшихся от коронавируса пациентах
а сколько из них вакцинированные?

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