Взрыв газа на Мира: управляющая компания работала с нарушениями

В Пензе окончилась прокурорская проверка, организованная после взрыва газа в доме № 10 на улице Мира. Трагедия случилась 6 января.
Как оказалось, управляющая компания работала с нарушениями.
«Установлено, что договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования с собственником квартиры, в которой произошел хлопок газа, и других жилых помещений многоквартирного дома со специализированной организацией заключен не был», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Зная об этом, управляющая компания не инициировала проведение общего собрания, где мог бы быть решен вопрос о заключении необходимых договоров.
«По итогам проверки прокурор Первомайского района Пензы внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений законодательства, а также способствовавших им причин и условий», - добавила Светлана Артамонова. Акт находится на рассмотрении.
В ночь с 6 на 7 января в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, взорвался газ. Погиб хозяин жилья и его гость. Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей. После оценки состояния конструкций эксперты пришли к выводу, что нанесенный строению ущерб был минимальным.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По нему назначены взрывотехническая и физико-химическая экспертизы.
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почему взрыв, а как же ХЛОПОК?