Общество

Взрыв газа на Мира: управляющая компания работала с нарушениями

Печать

В Пензе окончилась прокурорская проверка, организованная после взрыва газа в доме № 10 на улице Мира. Трагедия случилась 6 января.

Как оказалось, управляющая компания работала с нарушениями.

«Установлено, что договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования с собственником квартиры, в которой произошел хлопок газа, и других жилых помещений многоквартирного дома со специализированной организацией заключен не был», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Зная об этом, управляющая компания не инициировала проведение общего собрания, где мог бы быть решен вопрос о заключении необходимых договоров.

«По итогам проверки прокурор Первомайского района Пензы внес руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений законодательства, а также способствовавших им причин и условий», - добавила Светлана Артамонова. Акт находится на рассмотрении.

В ночь с 6 на 7 января в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, взорвался газ. Погиб хозяин жилья и его гость. Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей. После оценки состояния конструкций эксперты пришли к выводу, что нанесенный строению ущерб был минимальным.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По нему назначены взрывотехническая и физико-химическая экспертизы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

почему взрыв, а как же ХЛОПОК?

Гость||

В доме №88 по ул. Московской г. Пензы, я более полугода писал обращения с просьбой проверить дымоход, результат нулевой?! Никому ничего не надо?!

Гость||

пук

Гость||

так договоры ВКГО обязаны заключать собственники, а не управляющая организация! ГДЕ ЛОГИКА ПРОКУРАТУРЫ!?

Гость||

газ не хлопает а бабахает

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте