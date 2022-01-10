Происшествия

Стало известно, пригодны ли квартиры на Мира для житья после ЧП

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В понедельник, 10 января, на пресс-конференции в ГУ МЧС России по Пензенской области озвучили предварительную причину трагедии на улице Мира, 10.

Инцидент произошел в ночь на 7-е число. В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, после чего случился пожар, погиб хозяин жилья и его гость. Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей.

По предварительным данным, причина ЧП техническая.

«Вспышка газовоздушной смеси, а источником зажигания послужила электротехническая причина», - пояснил замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Закаткин.

На данный момент точного ответа на вопрос, из-за чего произошла трагедия, нет. Следователи проведут взрыво-технологическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Начальник регионального ГУ МЧС Дмитрий Козлов добавил, что эксперты оценили состояние дома, ущерб строению минимальный.

«Выбиты стекла, залита квартира на четвертом этаже. В основном все квартиры пригодны для жилья», - подытожил он.

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Гость||

а писали сначала что хозяин алкаш и его безолаберность послужила чп, теперь бы он мог подать в суд за такое но не подаст теперь

Гость||

Это обнародовали?

Гость||

Гость писал(a):

а писали сначала что хозяин алкаш и его безолаберность послужила чп,
А разве нет?

Гость||

Гость писал(a):

А разве нет?
тут сказана техническая причина, вольты замкнулись

Гость||

Гость писал(a):

а писали сначала что хозяин алкаш и его безолаберность послужила чп
проще всего на погибшего все свалить!

спросить не с кого

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа,
Опять какой то хлопок.

Имя: Гость
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