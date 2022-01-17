Общество

В Пензенской области участились случаи смертельных пожаров

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ГУ МЧС России по Пензенской области в своем Instagram-аккаунте обнародовало информацию о пожарах, случившихся в регионе с 1 по 16 января. Спасатели отметили увеличение их количества по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, в области за 16 дней января зарегистрировали 61 пожар (на 8,9% больше, чем в минувшем году). В огне погибло 13 человек. Число жертв в 2,2 раза превышает количество смертей от аналогичных причин за тот же период 2021-го.

В региональном ГУ МЧС отметили, что 8 погибших находились в момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения.

Основными причинами пожаров в области стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также печей.

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Гость||

Вроде все меры приняты, беспрецедентно зимой введен особый противопожарный режим, и на тебе...

Гость||

А как же противопожирный режим? Бестолку? Только дачников штрафовать, но их сейчас нет. Печалька

Гость||

ктоб оценил профпригодность объявившего противопожарный режим? или над ним нет контроля?

Гость||

какой режим,горим братцы ,горим....

Имя: Гость
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