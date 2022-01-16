Итоги недели: в ожидании омикрона, эвакуация школьников, снегопад

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило подборку самых важных новостей уходящей недели.
Первый сюжет - о коронавирусе. В Пензенской области готовятся к пятой волне заражений.
Специалисты ждут подъема заболеваемости в ближайшее время. Новый омикрон-штамм очень заразен, но переносится легче, чем другие, проявляет себя как обычное ОРЗ. Поэтому ожидается высокая нагрузка не на стационары, а на поликлиники.
Пока в области случаев заражения омикроном не зафиксировали.
Второй сюжет - о массовой эвакуации школьников. Инциденты произошли 12 января в областном центре.
Множество образовательных учреждений получили сообщения от анонима о заложенной в зданиях взрывчатке. Детей вывели на улицу, некоторых отпустили домой, младшеклассников до прихода родителей отводили в ФОКи или в расположенные рядом учреждения образования и культуры.
Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и здания. Ни в одном из случаев информация об угрозе не подтвердилась.
Третий сюжет - о снегопадах, накрывших регион. Если верить прогнозам синоптиков, закончатся они нескоро.
На уборку улиц выходит спецтехника, но пензенцам все равно тяжело. Каждый день водители стоят в пробках, пешеходы вязнут в сугробах и снежной каше, жители частного сектора машут лопатами.
Снегопад провоцирует мелкие и серьезные аварии на дорогах, поэтому сотрудников ДПС ориентировали на помощь автомобилистам.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
1 не пугайте нас эпидемией
2 школьники повеселились
3 зима. радоваться надо