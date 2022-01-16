Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 янв 2022|20:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

Общество

Итоги недели: в ожидании омикрона, эвакуация школьников, снегопад

Печать

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило подборку самых важных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о коронавирусе. В Пензенской области готовятся к пятой волне заражений.

Специалисты ждут подъема заболеваемости в ближайшее время. Новый омикрон-штамм очень заразен, но переносится легче, чем другие, проявляет себя как обычное ОРЗ. Поэтому ожидается высокая нагрузка не на стационары, а на поликлиники.

Пока в области случаев заражения омикроном не зафиксировали.

Второй сюжет - о массовой эвакуации школьников. Инциденты произошли 12 января в областном центре.

Множество образовательных учреждений получили сообщения от анонима о заложенной в зданиях взрывчатке. Детей вывели на улицу, некоторых отпустили домой, младшеклассников до прихода родителей отводили в ФОКи или в расположенные рядом учреждения образования и культуры.

Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и здания. Ни в одном из случаев информация об угрозе не подтвердилась.

Третий сюжет - о снегопадах, накрывших регион. Если верить прогнозам синоптиков, закончатся они нескоро.

На уборку улиц выходит спецтехника, но пензенцам все равно тяжело. Каждый день водители стоят в пробках, пешеходы вязнут в сугробах и снежной каше, жители частного сектора машут лопатами.

Снегопад провоцирует мелкие и серьезные аварии на дорогах, поэтому сотрудников ДПС ориентировали на помощь автомобилистам.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

1 не пугайте нас эпидемией

2 школьники повеселились

3 зима. радоваться надо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Множество образовательных учреждений получили сообщения от анонима о заложенной в зданиях взрывчатке. Детей вывели на улицу, некоторых отпустили домой, младшеклассников до прихода родителей отводили в ФОКи
Гениально! Если школу заминировали, давайте отведём детей в соседнее здание ФОКа. Его ведь точно не зацепит взрывной волной, и сам ФОК не могли ведь заминировать. Феноменальная халатность учителей!

Гость||

Гость писал(a):

не пугайте нас эпидемией
Пусть мракобесы не пугают честной народ и напяливают в общественных местах маски.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сотрудников ДПС ориентировали на помощь автомобилистам
А когда ДПС ориентируют на пощь пешеходам?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте