Итоги недели: в ожидании омикрона, эвакуация школьников, снегопад

16.01.2022 | 20:20

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило подборку самых важных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о коронавирусе. В Пензенской области готовятся к пятой волне заражений.

Специалисты ждут подъема заболеваемости в ближайшее время. Новый омикрон-штамм очень заразен, но переносится легче, чем другие, проявляет себя как обычное ОРЗ. Поэтому ожидается высокая нагрузка не на стационары, а на поликлиники.

Пока в области случаев заражения омикроном не зафиксировали.

Второй сюжет - о массовой эвакуации школьников. Инциденты произошли 12 января в областном центре.

Множество образовательных учреждений получили сообщения от анонима о заложенной в зданиях взрывчатке. Детей вывели на улицу, некоторых отпустили домой, младшеклассников до прихода родителей отводили в ФОКи или в расположенные рядом учреждения образования и культуры.

Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию и здания. Ни в одном из случаев информация об угрозе не подтвердилась.

Третий сюжет - о снегопадах, накрывших регион. Если верить прогнозам синоптиков, закончатся они нескоро.

На уборку улиц выходит спецтехника, но пензенцам все равно тяжело. Каждый день водители стоят в пробках, пешеходы вязнут в сугробах и снежной каше, жители частного сектора машут лопатами.

Снегопад провоцирует мелкие и серьезные аварии на дорогах, поэтому сотрудников ДПС ориентировали на помощь автомобилистам.