Общество

В Пензе захотели привить школьникам любовь к путешествиям

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Развитие детского туризма - проблема взрослых. В Пензе организовали круглый стол, который объединил представителей различных министерств и ведомств, педагогических работников.

Рассматривали они несколько вопросов, главный из которых - как сделать так, чтобы школьники хотели путешествовать, посещать музеи, старинные усадьбы, места былых сражений.

«Для того чтобы наше будущее поколение не просто теоретически знало какой-то материал, но и подходило к этому с практической точки зрения, на сегодняшний день разрабатываются меры поддержки, когда школьные детские группы из других регионов будут посещать и Пензенскую область в том числе для познавательного туризма», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Алексей Солуданов - педагог дополнительного образования из дворца детского и юношеского творчества Пензы. Мужчина занимается с маленькими путешественниками и исследователями много лет. На заседании он поделился опытом с коллегами.

«Мы свой упор делаем не столько на профессиональный туризм, сколько на познавательный. Это экскурсии, исторические какие-то аспекты, элементы краеведения обязательно включены. И у нас есть очень большой блок интересный - это творческая деятельность. Коллективная творческая деятельность», - рассказал педагог дополнительного образования ДДЮТ г. Пензы Алексей Солуданов.

Также особое внимание собравшиеся уделили подготовке необходимых педагогических кадров для сферы туризма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Главное, чтобы этим хотели заниматься взрослые. А детям прививать любовь к путешествиям не нужно, это у них в крови! Дети всегда "за" любую движуху! Вопрос в том, что товарищам взрослым педагогам это не особо интересно и не нужно - за копейки, практически на чистом энтузиазме ещё и с детьми ездить везде!

Гость||

а кто будет оплачивать счет за билеты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе захотели привить школьникам любовь
Вакцину от ковида а не любовь

Гость||

А деньги на путешествия где?

Гость||

/за копейки, практически на чистом энтузиазме ещё и с детьми ездить везде!/

Ремне на свои ездят: или выделит минтуризм или родители, там своя мафия, не боитесь, у нас такой энтузиаст второй раз женился на бывшей воспитаннице на 23 года моложе, трудоголик бескорыстный, реальный персонаж!

Гость||

Мы в 90е на свои путешествовали. Классно было! В Москву ездили, в СПб. Для школьников из деревни это была возможность открыть для себя хотя бы частичку мира.

Гость||

Опять от едросни все ни о чем.

Имя: Гость
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