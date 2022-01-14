В Пензе захотели привить школьникам любовь к путешествиям

14.01.2022 | 20:27

Развитие детского туризма - проблема взрослых. В Пензе организовали круглый стол, который объединил представителей различных министерств и ведомств, педагогических работников.

Рассматривали они несколько вопросов, главный из которых - как сделать так, чтобы школьники хотели путешествовать, посещать музеи, старинные усадьбы, места былых сражений.

«Для того чтобы наше будущее поколение не просто теоретически знало какой-то материал, но и подходило к этому с практической точки зрения, на сегодняшний день разрабатываются меры поддержки, когда школьные детские группы из других регионов будут посещать и Пензенскую область в том числе для познавательного туризма», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Алексей Солуданов - педагог дополнительного образования из дворца детского и юношеского творчества Пензы. Мужчина занимается с маленькими путешественниками и исследователями много лет. На заседании он поделился опытом с коллегами.

«Мы свой упор делаем не столько на профессиональный туризм, сколько на познавательный. Это экскурсии, исторические какие-то аспекты, элементы краеведения обязательно включены. И у нас есть очень большой блок интересный - это творческая деятельность. Коллективная творческая деятельность», - рассказал педагог дополнительного образования ДДЮТ г. Пензы Алексей Солуданов.

Также особое внимание собравшиеся уделили подготовке необходимых педагогических кадров для сферы туризма.