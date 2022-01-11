Происшествия

ЧП на ул. Мира: пожарные не могли подъехать к дому из-за сугробов

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Работа пожарных во время ликвидации последствий ЧП на улице Мира в Пензе была осложнена из-за сугробов во дворе дома. Об этом рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Губернатор сегодня приводил пример. В Пензе на улице Мира газ бабахнул, двое погибли. Ни подъехать ни подойти - пожарные подобраться к месту не смогли с ходу, потому что управляйка не сработала. Делайте выводы. Сейчас там этой управляйке японский флаг организуют», - поделился Златогорский.

При тушении пожара на улице 60-летия ВЛКСМ в Кузнецке подобных проблем не возникло. Там были расчищены и подъездные пути, и доступ к гидранту.

«Быстро подключились, решили вопрос, и люди все живы. Это здорово. Вот показатель», - подчеркнул глава администрации.

Инцидент на улице Мира в Пензе случился в ночь на 7-е число. В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, после чего возник пожар, погиб хозяин жилья и его гость. Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей.

По предварительным данным, причина ЧП техническая. «Вспышка газовоздушной смеси, а источником зажигания послужила электротехническая причина», - пояснил замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Закаткин.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

газ бабахнул, двое погибли.
Если газ бабахнул то двое это отрицательный рост населения а не погибшие.

Гость||

Гость писал(a):

Если газ бабахнул то двое это отрицательный рост населения а не погибшие.
Так может и статистику по ковиду публиковать с терминами "отрицательный демографический рост в сутки"?

Гость||

Управляйка, бабахнуть... Слог чиновника?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей.
А ведь по новому закону население должно само эвакуироваться из зоны ЧС, без посторонней помощи. Властям достаточно только объявить об этом не прикладывая дополнительных усилий. Прошу прокуратуру разобраться с этим нарушением закона и принять, при необходимости, соответствующие меры реагирования.

Гость||

Вывод: Кузнецк молодцы, Пенза - отстой? Молодец, Златогорский. Сам себя не похвалишь... И что значит: дадут японский флаг?

Гость||

На проспекте Строителей идут работы по расширению дороги от ТЦ "Весна" до ТЦ "Берлин". В безобразном состоянии тротуары, подъездные пути. И в случае ЧП ни одна машина не подъедет. Пожалуйста, разберитесь.

Гость||

Обязательно разберёмся.Сегодня же.

Имя: Гость
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