ЧП на ул. Мира: пожарные не могли подъехать к дому из-за сугробов

11.01.2022 | 09:00

Работа пожарных во время ликвидации последствий ЧП на улице Мира в Пензе была осложнена из-за сугробов во дворе дома. Об этом рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Губернатор сегодня приводил пример. В Пензе на улице Мира газ бабахнул, двое погибли. Ни подъехать ни подойти - пожарные подобраться к месту не смогли с ходу, потому что управляйка не сработала. Делайте выводы. Сейчас там этой управляйке японский флаг организуют», - поделился Златогорский.

При тушении пожара на улице 60-летия ВЛКСМ в Кузнецке подобных проблем не возникло. Там были расчищены и подъездные пути, и доступ к гидранту.

«Быстро подключились, решили вопрос, и люди все живы. Это здорово. Вот показатель», - подчеркнул глава администрации.

Инцидент на улице Мира в Пензе случился в ночь на 7-е число. В квартире на пятом этаже произошел хлопок газа, после чего возник пожар, погиб хозяин жилья и его гость. Поскольку предполагали угрозу обрушения, из дома эвакуировали людей.

По предварительным данным, причина ЧП техническая. «Вспышка газовоздушной смеси, а источником зажигания послужила электротехническая причина», - пояснил замначальника регионального ГУ МЧС Дмитрий Закаткин.