В Пензе УК хотят лишать лицензий за нерасчищенные дворы

В Пензе руководителей управляющих компаний предупредили о сильном снегопаде и пригрозили лишением лицензией в случае, если организации не будут справляться с работой. Встреча с коммунальщиками прошла в мэрии во вторник, 11 января.
«На совещание пригласили руководителей УК, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Глава администрации Александр Басенко рассказал, что до конца недели в Пензе ожидаются сильные снегопады, и поручил приступать к расчистке придомовых территорий незамедлительно.
«Это ваша прямая обязанность. Необходимо построить работу таким образом, чтобы у жителей не возникало вопросов о целесообразности выбора именно вашей управляющей компании», - подчеркнул мэр.
По его словам, компании, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по содержанию дворов, будут привлечены к административной ответственности и лишатся лицензий на управление многоквартирными домами.
Ранее пензенцы высказали многочисленные претензии относительно качества уборки тротуаров от снега. «Идти по этому месиву просто невозможно!» - пожаловались горожане.
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