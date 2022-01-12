Общество

В Пензе УК хотят лишать лицензий за нерасчищенные дворы

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В Пензе руководителей управляющих компаний предупредили о сильном снегопаде и пригрозили лишением лицензией в случае, если организации не будут справляться с работой. Встреча с коммунальщиками прошла в мэрии во вторник, 11 января.

«На совещание пригласили руководителей УК, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Александр Басенко рассказал, что до конца недели в Пензе ожидаются сильные снегопады, и поручил приступать к расчистке придомовых территорий незамедлительно.

«Это ваша прямая обязанность. Необходимо построить работу таким образом, чтобы у жителей не возникало вопросов о целесообразности выбора именно вашей управляющей компании», - подчеркнул мэр.

По его словам, компании, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по содержанию дворов, будут привлечены к административной ответственности и лишатся лицензий на управление многоквартирными домами.

Ранее пензенцы высказали многочисленные претензии относительно качества уборки тротуаров от снега. «Идти по этому месиву просто невозможно!» - пожаловались горожане.

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Гость||

Хахахаааааааа!

Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

Гость писал(a):

У вас там весь город в говне.
Ты про Херсон?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будут привлечены к административной ответственности и лишатся лицензий на управление многоквартирными домами.
А что не написали, что губер то сказал? Что будет передача управления в гос контору. Тут тупо рейдерский захват анонсирован.

Гость||

Антонова, 16 вообще не чистят, от слова никогда, дорожки пройдут и достаточно, двор утопает в снегу, колеи огромные

Гость||

Гость писал(a):

Антонова, 16 вообще не чистят, от слова никогда, дорожки пройдут и достаточно, двор утопает в снегу, колеи огромные
Так вам и надо.

Гость||

А денежки за очистку естественно оприходованы, хорошо устроились. Снега по самое это, вобщем всем по пояс будет.

Гость||

Гнать всех метлой с кресел, засиделись. Снега по колено в городе и не одной машины по расчистки снега нет. Ехал от Ахун до центра (Кирова) 1,5 часа. Дороги не чищены, заужены на половину. А у нас только на словах все уже почищено или чистят!

Гость||

Гость писал(a):

Гнать всех метлой с кресел, засиделись. Снега по колено в городе и не одной машины по расчистки снега нет. Ехал от Ахун до центра (Кирова) 1,5 часа. Дороги не чищены, заужены на половину. А у нас только на словах все уже почищено или чистят!
Кукарекууууу!

Гость||

Хорошо смешить она и так смешная. За последнии 10 лет какую УК лешили лицензии? Ответ ни какую. А за не уборку территории не предусмотренно лишать лицензии. И за чем писать пустое

Гость||

Окружная 117 и Окружная 117 а ! Как хорошо чистили двор раньше... А что сейчас творится... денег за обслуживание домов стали брать больше а двор каждый год не чистят!!! Крыши домов гнилые падают даже кирпичи и сухие деревья не выпиливают. Даже пожилые не могут на лавочках посидеть около подьезда... Раньше дворник чистил а сейчас раз в неделю трактор!

Гость||

А если ТСЖ???

Гость||

Суворова 148, двор вообще не очищается, а УК в ответ на звонки, посылает куда подальше

Имя: Гость
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