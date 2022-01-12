В Пензе УК хотят лишать лицензий за нерасчищенные дворы

12.01.2022 | 08:33

В Пензе руководителей управляющих компаний предупредили о сильном снегопаде и пригрозили лишением лицензией в случае, если организации не будут справляться с работой. Встреча с коммунальщиками прошла в мэрии во вторник, 11 января.

«На совещание пригласили руководителей УК, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Александр Басенко рассказал, что до конца недели в Пензе ожидаются сильные снегопады, и поручил приступать к расчистке придомовых территорий незамедлительно.

«Это ваша прямая обязанность. Необходимо построить работу таким образом, чтобы у жителей не возникало вопросов о целесообразности выбора именно вашей управляющей компании», - подчеркнул мэр.

По его словам, компании, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по содержанию дворов, будут привлечены к административной ответственности и лишатся лицензий на управление многоквартирными домами.

Ранее пензенцы высказали многочисленные претензии относительно качества уборки тротуаров от снега. «Идти по этому месиву просто невозможно!» - пожаловались горожане.