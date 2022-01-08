В Кузнецке ввели особый противопожарный режим

08.01.2022 | 10:13

С пятницы, 7 января, в Кузнецке начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава местной администрации Сергей Златогорский.

«Данные меры введены в связи с ростом числа возгораний и действуют до особого распоряжения», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот период в городе запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить какие-либо пожароопасные работы с использованием открытого огня (кроме тех, для которых есть специально оборудованные места).

Для наблюдения за состоянием города организуют группы, которые будут патрулировать наиболее пожароопасные объекты и участки. Кроме того, усилят охрану зданий, активизируют рейды по соблюдению пожарной безопасности в быту.

В Пензе особый противопожарный режим был введен 2 января. Он будет действовать до 9-го числа включительно.