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Общество

В Пензе ввели особый противопожарный режим

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С воскресенья, 2 января, в Пензе действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко.

На данную меру пошли из-за участившихся случаев возгораний и гибели людей в огне, сообщили в пресс-службе администрации города.

На территории областного центра запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня - за исключением тех, для которых есть специально оборудованные места.

Кроме того, в областном центре создадут группы наблюдения за противопожарным состоянием территории районов, организуют патрулирование наиболее пожароопасных объектов и территорий, усилят охрану зданий.

Особый противопожарный режим будет действовать до 9 января включительно.

2 января на заседании в правительстве губернатор Олег Мельниченко обсудил ситуацию с ЧП в регионе.

«Это то, о чем я говорил перед Новым годом: надо проводить профилактическую работу. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе и в городе Пензе», - подчеркнул он.

За два дня в области зарегистрировали 11 пожаров, в результате которых погибло 7 человек.

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Гость||

Болезный, давай жги нам тут про петуха. Целую ночь тебя не слышно было

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На территории областного центра запрещено разведение костров
Ну, да! Именно от костров пожары происходят!!!

Гость||

Это что ж творится?

Теперь в лесу костёр нельзя развести?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Особый противопожарный режим

На территории областного центра запрещено разведение костров

Зимой!

Снег кругом.

penzainform.ru писал(a):

За два дня в области зарегистрировали 11 пожаров.
Шашлыки все жарили? Причем тут открытый огонь? Что за бред?

Гость||

Что за дурачок тут усирается с утряни? Твое собачье дело - исполнять предписания начальства, которое поумнее тебя, дурака.

Гость||

Гость писал(a):

Твое собачье дело - исполнять предписания начальства, которое поумнее тебя, дурака.
А, вот в чем дело.

Ты шашлыки жарил, обжёгся, всем подгадил.

Ты-то сам недееспособный, зато другие головой не только едят.

Иди стакан хлопни - видно как тебя с сивухи плющит.

Гость||

Значит я понял так пердеть нельзя.

Гость||

10ч49м дурачек пишет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.01.2022 11:08|

10ч49м дурачек пишет.

Ты время не указал, Московское или Пекинское

Гость||

Петуха сложно в угол загнать, он все чаще и чаще расправляет свои горячие крылья

Имя: Гость
Комментарий:

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