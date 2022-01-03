В Пензе ввели особый противопожарный режим

03.01.2022 | 09:55

С воскресенья, 2 января, в Пензе действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко.

На данную меру пошли из-за участившихся случаев возгораний и гибели людей в огне, сообщили в пресс-службе администрации города.

На территории областного центра запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня - за исключением тех, для которых есть специально оборудованные места.

Кроме того, в областном центре создадут группы наблюдения за противопожарным состоянием территории районов, организуют патрулирование наиболее пожароопасных объектов и территорий, усилят охрану зданий.

Особый противопожарный режим будет действовать до 9 января включительно.

2 января на заседании в правительстве губернатор Олег Мельниченко обсудил ситуацию с ЧП в регионе.

«Это то, о чем я говорил перед Новым годом: надо проводить профилактическую работу. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе и в городе Пензе», - подчеркнул он.

За два дня в области зарегистрировали 11 пожаров, в результате которых погибло 7 человек.