В Пензе ввели особый противопожарный режим

С воскресенья, 2 января, в Пензе действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Басенко.
На данную меру пошли из-за участившихся случаев возгораний и гибели людей в огне, сообщили в пресс-службе администрации города.
На территории областного центра запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня - за исключением тех, для которых есть специально оборудованные места.
Кроме того, в областном центре создадут группы наблюдения за противопожарным состоянием территории районов, организуют патрулирование наиболее пожароопасных объектов и территорий, усилят охрану зданий.
Особый противопожарный режим будет действовать до 9 января включительно.
2 января на заседании в правительстве губернатор Олег Мельниченко обсудил ситуацию с ЧП в регионе.
«Это то, о чем я говорил перед Новым годом: надо проводить профилактическую работу. И пожары у нас практически по всем районам, в том числе и в городе Пензе», - подчеркнул он.
За два дня в области зарегистрировали 11 пожаров, в результате которых погибло 7 человек.
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Болезный, давай жги нам тут про петуха. Целую ночь тебя не слышно было