Нарколог объяснил, что делать при отравлении спиртным в праздники

27.12.2021 | 13:44

Что нужно делать, чтобы во время празднования Нового года алкоголь не оказал разрушительного воздействия на организм, рассказал заведующий диспансерным отделением наркологической больницы Илья Лан на пресс-конференции, состоявшейся в Министерстве здравоохранения Пензенской области в понедельник, 27 декабря.

«Давайте вспомним, что Новый год - это праздник, волшебство, сказка, особенные наряды, подарки и необыкновенный стол. Но алкоголь вносит свои коррективы в это волшебство, люди начинают переоценивать свои возможности способности, и это может привести к неприятным последствиям. Я от всей души вас призываю: чтобы праздник остался волшебным и сказочным, соблюдайте меру», - обратился он к жителям области.

По словам врача, если человек просто перебрал спиртного, утром нужно выспаться, отдохнуть, наладить водно-щелочной баланс чаем с лимоном или минеральной водой, съесть что-то легкое и выйти на час-полтора на улицу. Необязательно бегать по Олимпийской аллее, достаточно просто спокойной прогулки.

В более тяжелом случае Илья Лан рекомендовал вспомнить наиболее распространенный «ресторанный» прием: выпить стакан воды с десятью каплями нашатыря в ней.

«Это самый быстрый способ вывести человека из состояния острого алкогольного опьянения. Он применяется, когда человек, например, лежит на остановке, чтобы он хотя бы промычал имя и адрес», - пояснил нарколог.

Другой метод - выпить много воды и пальцами нажать на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Это помогает быстро вывести алкоголь из организма.

«Наркологическая больница работает в экстренном режиме круглосуточно, в том числе реанимационное отделение. Главное - 10 января не узнать, что вы теперь состоите на учете у нарколога в течение ближайших двух-трех лет», - предупредил врач.

Так, за 31 декабря 2020 года и 1 января 2021-го в областную наркологическую больницу попали 9 человек с диагнозом «опьянение», причем в ряде случаев отмечалась его тяжелая форма.