В Пензе 9 человек встретили Новый год в наркологической больнице

02.01.2021 | 16:30

За последние сутки старого года и первые - нового в областную наркологическую больницу доставили девять человек с диагнозом «опьянение», причем в некоторых случаях отмечалась его тяжелая форма. Людей из-за праздничных столов, из подъездов домов и прямо с городских улиц в медицинское учреждение забирали сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

«На сегодняшний день те, кто поступал 31-го, уже вылечены и отпущены домой, привезенные 1-го числа - тоже. Сейчас уже новый заход», - рассказал заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Возраст пациентов - 35-40 лет, в основном перебрали мужчины. 2020 год для многих оказался очень тяжелым в моральном плане: болезнь и утрата близких, статистические данные про коронавирус - как сводка с фронта.

«Чего там: растет - не растет, сколько поступило - не поступило? Хочешь не хочешь, а быть отвлеченным от этой темы крайне сложно. Алкоголь на фоне эмоционально-тревожного перевозбуждения действует парадоксально, то есть даже в небольших дозах может «отключить». Человек просто вырубается, засыпает и не помнит, как у нас оказался», - пояснил Илья Лан.

Врачи рекомендуют не злоупотреблять горячительными напитками и больше времени в праздничные дни проводить на свежем воздухе, чтобы в один момент не очнуться в наркологическом отделении.

По сравнению с прошлыми годами, количество пациентов в его стенах при всем при том не сильно возросло. Врачи отмечают, что культура пития в обществе все-таки растет.