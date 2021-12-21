ИТ-колледж стал лауреатом престижного российского конкурса

21.12.2021 | 16:45

В 2021 году ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» колледж стал лауреатом и признан дипломантом в номинации «Образовательные услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования (СПО)».

ИТ-колледж является ведущей образовательной организацией среднего профессионального образования Пензенской области и обладает большим опытом реализации передовых технологий профессиональной подготовки и переподготовки кадров для региональной экономики.

Современная материально-техническая база, высокотехнологичное оборудование, квалифицированный педагогический персонал, практико-ориентированные технологии обучения позволили профессиональной образовательной организации добиться таких результатов.