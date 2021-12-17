Общество

В Пензе установили стелу «Город трудовой доблести»

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«А мы из Пензы» - эта фраза со стен рейхстага теперь написана на монументе. Стела «Город трудовой доблести» встала на свое место. Теперь парк «40 лет Победы» не узнать. Конструкция высотой в несколько метров, изготовленная в Москве, прибыла в областной центр пару дней назад. Перевозили ее в собранном состоянии, на постамент возвели с помощью спецтехники.

«Успешно прошла, достаточно легко. Двумя кранами мы ее подняли, опустили. Вес у нее - где-то 3 900 в этом состоянии. Все встало идеально, мы делали кондуктор специально, чтобы по шпилькам все встало, по нему отливали анкерную группу. И все - она села прекрасно, без проблем», - рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Андрей Зайковский.

Это лишь один из этапов - самый сложный, но впереди еще много работы. Стелу покроют стеклянными щитами, установят подсветку, как и по всему периметру, и уже тогда монумент будет готов.

За ходом работ Валентина Иванова наблюдала ежедневно: женщина живет в доме напротив. Тому, что буквально под ее окнами появится столь значимый для города объект, пензячка очень рада.

«Я часто выхожу сюда, гуляю. Внучка приезжает ко мне из Москвы, мы с ней гулять будем здесь, тем более так оформлено и дорожки будут», - отметила горожанка.

В мае указом президента Пензе присвоено звание «Город трудовой доблести». Место, где будет располагаться стела, выбирали голосованием жители областного центра. Подобные монументы устанавливают во всех населенных пунктах, которые были удостоены этого звания.

«Стелы трудовой доблести имеют разную модификацию - как по высоте, так и по количеству пилонов. Соответственно, когда мы с администрацией города Пензы готовили этот проект, остановились на восьми пилонах, потому что восемь ключевых предприятий было, хотя их гораздо больше», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Торжественное открытие должно состоятся в конце декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

А про стелу «Слава Героям» забыли? Она требует реставрации.

Гость||

А головной завод благодаря которой город заслужил это звание - ЗИФ в руинах благодаря губернаторам Бочкареву , Белозерцеву, председателю правительства области Симонову и партии Единая Россия , как и многие другие производства от которых практически ни чего не осталось!

Гость||

Стеллу так называемой "трудовой доблести" нужно было ставить на развалинах "ЗиФ"а

Гость||

Олег востановит ЗИФ!

Гость||

Гость писал(a):

ЗИФ в руинах благодаря
Так две войны когда прошли, 1 и 2 мировая? Вот то-то же. Теперь этот хлам проекта времена царя Николая - не нужен.

Гость||

Предатели ставят стелы.Вы одну стелу Слава Героям уничтожаете, этими героями и их поколением им же установленную и им же ставите свою.Ну не идиоты?

Гость||

Атланты тоже камни кругом ставили. Одни они и остались.

Имя: Гость
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