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Общество

В Пензу доставили каркас новой стелы для парка «40 лет Победы»

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В Пензу ближе к концу рабочего дня доставили каркас новой стелы. Выгрузили его недалеко от места установки в арбековском парке «40 лет Победы». Даже в свете строительного прожектора видно, что габариты металлоконструкции внушительны.

«Не так уж и тяжело, сплоченная команда была, все вместе работали дружно. Выгрузили при помощи крана, прямиком из фуры поставили на конструкцию. Вес - 5 тонн, это несобранная. А завтра после обеда будем собирать ее, полный вес - 6,5 тонны», - рассказал каменщик подрядной организации Александр Погодин.

После того как Пензе присвоили звание «Город трудовой доблести» (указ был подписан президентом в мае), стало известно, что будет установлена стела. Провели опрос жителей по выбору ее месторасположения. В общенародном голосовании победил парк «40 лет Победы». В октябре здесь приступили к подготовительным работам.

«Территория самой стелы будет сделана в круг, выполнена из гранита, также будут центральные два луча выполнены из красивого камня», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Павел Семенов.

Готов и постамент для стелы. К ее монтажу приступят в ближайшие дни. На этой же неделе должны привезти конструкции пилонов - их будет 8. Торжественное открытие мемориала запланировано на конец декабря.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Новую стелу ставите? А как же реставрация стелы «Слава Героям» в сквере 40-летия ВЛКСМ возле Советской площади?

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Для пополнения бюджета Пенза сменит герб на логотип "Пятерочки"

Гость||

А не стыдно ли руководителям области такую простую металлоконструкцию везти из-далека-долга? Хвастаемся при каждом удобном случае, якобы мошной промышленностью, а на деле вон оно как-решётчатую конструкцию сварить не смогли. Позор!

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