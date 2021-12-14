В Пензу доставили каркас новой стелы для парка «40 лет Победы»

В Пензу ближе к концу рабочего дня доставили каркас новой стелы. Выгрузили его недалеко от места установки в арбековском парке «40 лет Победы». Даже в свете строительного прожектора видно, что габариты металлоконструкции внушительны.
«Не так уж и тяжело, сплоченная команда была, все вместе работали дружно. Выгрузили при помощи крана, прямиком из фуры поставили на конструкцию. Вес - 5 тонн, это несобранная. А завтра после обеда будем собирать ее, полный вес - 6,5 тонны», - рассказал каменщик подрядной организации Александр Погодин.
После того как Пензе присвоили звание «Город трудовой доблести» (указ был подписан президентом в мае), стало известно, что будет установлена стела. Провели опрос жителей по выбору ее месторасположения. В общенародном голосовании победил парк «40 лет Победы». В октябре здесь приступили к подготовительным работам.
«Территория самой стелы будет сделана в круг, выполнена из гранита, также будут центральные два луча выполнены из красивого камня», - пояснил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Павел Семенов.
Готов и постамент для стелы. К ее монтажу приступят в ближайшие дни. На этой же неделе должны привезти конструкции пилонов - их будет 8. Торжественное открытие мемориала запланировано на конец декабря.
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