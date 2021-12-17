Общество

В Грабове окажут помощь ушедшему из дома ребенку

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В Бессоновском районе после ухода из дома 11-летнего ребенка провели рабочую встречу. Участниками совещания, состоявшегося в четверг, 16 декабря, стали представители прокуратуры, МВД и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«На мероприятии были обсуждены и установлены причины и условия неоднократного ухода ребенка с места жительства, проведена профилактическая беседа как с несовершеннолетним, так и с его законным представителем», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Специалисты подготовили комплекс профилактических мер по работе со школьником и его семьей, организовали оказание ребенку психологической и медицинской помощи.

Прокуратура проведет проверку и выяснит, как районные органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работали с данной семьей.

11-летний мальчик пропал в Грабове 15 декабря. Сосед обнаружил ребенка на следующий день в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома. По имеющейся информации, в отношении школьника не совершали противоправных действий за время отсутствия дома.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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Гость||

Будущий житель як7/5

Гость||

В Грабове окажут помощь ушедшему из дому ребенку.

........................................................

Из домУ?

Гость||

Гость писал(a):

В Грабове окажут помощь ушедшему из дому ребенку.

........................................................

Из домУ?

Ну раз в ГрабовЕ, то из домУ.

У мордвей так.

Еще вопросы?

Гость||

Мда....

"Из домУ"... Пензинформ "растет" )))))

Гость||

Для города,где в историческом центре стоит химера дырявой лошади с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина,это нормально...

Имя: Гость
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