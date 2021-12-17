В Грабове окажут помощь ушедшему из дома ребенку

17.12.2021 | 08:09

В Бессоновском районе после ухода из дома 11-летнего ребенка провели рабочую встречу. Участниками совещания, состоявшегося в четверг, 16 декабря, стали представители прокуратуры, МВД и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«На мероприятии были обсуждены и установлены причины и условия неоднократного ухода ребенка с места жительства, проведена профилактическая беседа как с несовершеннолетним, так и с его законным представителем», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Специалисты подготовили комплекс профилактических мер по работе со школьником и его семьей, организовали оказание ребенку психологической и медицинской помощи.

Прокуратура проведет проверку и выяснит, как районные органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работали с данной семьей.

11-летний мальчик пропал в Грабове 15 декабря. Сосед обнаружил ребенка на следующий день в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома. По имеющейся информации, в отношении школьника не совершали противоправных действий за время отсутствия дома.