В Бессоновском районе остановили поиски школьника

В четверг, 16 декабря, в селе Грабово Бессоновского района прекратили розыск 11-летнего мальчика. Подросток пропал 15-го числа.
По сообщению родителей, он не вернулся из школы.
Ориентировку на пропавшего разместили на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». В 11:30 появилась информация, что мальчик найден живым.
Сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что поиск завершен. Школьник в порядке, в отношении него не совершалось противоправных действий.
«По данным следствия, вечером 15 декабря несовершеннолетний после школы пошел провожать друга и не вернулся домой. В настоящее время местонахождение разыскиваемого установлено, 16-го числа мальчика нашел сосед в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Она напомнила жителям области, что нет никаких временных ограничений для сообщения в правоохранительные органы о безвестном исчезновении ребенка, а также о действующей в регионе телефонной линии «Ребенок в опасности».
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Жопу дитятке надрать, чтоб не шарился по постройкам.