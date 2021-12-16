В Бессоновском районе остановили поиски школьника

16.12.2021 | 11:43

В четверг, 16 декабря, в селе Грабово Бессоновского района прекратили розыск 11-летнего мальчика. Подросток пропал 15-го числа.

По сообщению родителей, он не вернулся из школы.

Ориентировку на пропавшего разместили на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». В 11:30 появилась информация, что мальчик найден живым.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что поиск завершен. Школьник в порядке, в отношении него не совершалось противоправных действий.

«По данным следствия, вечером 15 декабря несовершеннолетний после школы пошел провожать друга и не вернулся домой. В настоящее время местонахождение разыскиваемого установлено, 16-го числа мальчика нашел сосед в деревянной постройке, расположенной недалеко от его дома», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Она напомнила жителям области, что нет никаких временных ограничений для сообщения в правоохранительные органы о безвестном исчезновении ребенка, а также о действующей в регионе телефонной линии «Ребенок в опасности».