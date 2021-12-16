В селе Грабово объявили розыск 11-летнего школьника

16.12.2021 | 10:58

В селе Грабово Бессоновского района начались поиски 11-летнего Рустама Краснова. Мальчик не вернулся из школы в среду, 15 декабря.

Ориентировка на подростка появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте» 16-го числа.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области факт пропажи мальчика подтвердили. Заявление от его матери поступило в полицию в 22:53 15 декабря. В настоящий момент принимают меры по установлению местонахождения школьника.

Рост Рустама 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него черные средней длины волосы и карие глаза. В день исчезновения на мальчике были темно-серая куртка, черные брюки, серые сапоги, сине-красная вязаная шапка. С собой он взял серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о мальчике, просят позвонить по номеру горячей линии 8(800)-700-54-52 или 112.