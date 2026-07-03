Воспитанники детсада № 21 смогут вернуться в группы в начале августа

Общество

Воспитанники детсада № 21 смогут вернуться в группы в начале августа
Печать
Max

В Пензе подходит к концу капитальный ремонт пищеблока в детском саду № 21 на улице 8 Марта. В пятницу, 3 июля, в учреждении побывал глава города Олег Денисов.

«Здание 1985 года постройки. Строители говорят, плитка советская, крепкая, еле отбили. Но замена ей все равно нужна. Все должно быть современным, безопасным и удобным. Подрядчик продвигается с опережением графика, экватор работ пройден», - рассказал чиновник в своем канале в МАХ.

Воспитанники детсада № 21 смогут вернуться в группы в начале августа

По его словам, уже в первых числах августа в сад смогут вернуться воспитанники.

Воспитанники детсада № 21 смогут вернуться в группы в начале августа

В целом в 2026 году выделено более 10 миллионов рублей на капремонт 3 пищеблоков в детских садах. В помещениях обновляют внутреннюю отделку, инженерные системы (электрику, водоснабжение, отопление и вентиляцию).

«В планах до 2029 года - еще 6 учреждений, по ним уже разрабатывают проектно-сметную документацию», - добавил Олег Денисов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
детсад ремонт пищеблок
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!