Воспитанники детсада № 21 смогут вернуться в группы в начале августа

В Пензе подходит к концу капитальный ремонт пищеблока в детском саду № 21 на улице 8 Марта. В пятницу, 3 июля, в учреждении побывал глава города Олег Денисов.

«Здание 1985 года постройки. Строители говорят, плитка советская, крепкая, еле отбили. Но замена ей все равно нужна. Все должно быть современным, безопасным и удобным. Подрядчик продвигается с опережением графика, экватор работ пройден», - рассказал чиновник в своем канале в МАХ.

По его словам, уже в первых числах августа в сад смогут вернуться воспитанники.

В целом в 2026 году выделено более 10 миллионов рублей на капремонт 3 пищеблоков в детских садах. В помещениях обновляют внутреннюю отделку, инженерные системы (электрику, водоснабжение, отопление и вентиляцию).

«В планах до 2029 года - еще 6 учреждений, по ним уже разрабатывают проектно-сметную документацию», - добавил Олег Денисов.