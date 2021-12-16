Общество

COVID-19: стала известна судьба губернаторской елки в Пензе

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Традиционная губернаторская елка в Пензе состоится. Об этом стало известно на брифинге в региональном правительстве в четверг, 16 декабря.

Мероприятие состоится 24 декабря в 13:00 в областном драматического театре. В 2021 году оно будет отличаться от предыдущих отсутствием хороводов вокруг елки, во время которых дети контактируют друг с другом.

Для участников праздника устроят представление на сцене. Сопровождающие взрослые смогут пройти по QR-коду, справке о перенесеном в течение полугода COVID-19 или медотводе.

Ранее стало известно, что в постановление о режиме повышенной готовности внесли изменения. Согласно документу, в Пензенской области запрещено проведение елок для детей, массовых представлений, анимационных программ в фойе, холле зданий и театров.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году оно будет отличаться от предыдущих отсутствием хороводов вокруг елки, во время которых дети контактируют друг с другом.
Отводили хороводы. Никаких больше контактов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мероприятие состоится 24 декабря в 13:00 в областном драматического театре. В 2021 году оно будет отличаться от предыдущих отсутствием хороводов вокруг елки, во время которых дети контактируют друг с другом.
да зачем она тогда вообще нужна??? дети туда и идут развлечься побегать, а не тупо сидеть на стуле, чтоб не контактировать ни с кем)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году оно будет отличаться от предыдущих отсутствием хороводов вокруг елки, во время которых дети контактируют друг с другом.
Разумеется в остальное время время дети никак не контактируют друг с другом, а находятся в социальном вакууме.

Гость||

Гендиректор компании Tesla Илон Маск выступил против принудительной ковид-вакцинации и заявил, что такого не должно быть в США.

Он сказал, что поддерживает вакцинацию, но против принуждения, тем более под страхом лишить человека работы.

Напомним, Джо Байден издал указ об обязательной ковид-вакцинации почти всех работающих американцев, но инициатива была заблокирована Федеральным апелляционным судом, который назвал ее чрезмерной и ошибочной. При этом в ряде штатов принуждение к вакцинации запрещено.

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