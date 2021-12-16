COVID-19: стала известна судьба губернаторской елки в Пензе

16.12.2021 | 12:30

Традиционная губернаторская елка в Пензе состоится. Об этом стало известно на брифинге в региональном правительстве в четверг, 16 декабря.

Мероприятие состоится 24 декабря в 13:00 в областном драматического театре. В 2021 году оно будет отличаться от предыдущих отсутствием хороводов вокруг елки, во время которых дети контактируют друг с другом.

Для участников праздника устроят представление на сцене. Сопровождающие взрослые смогут пройти по QR-коду, справке о перенесеном в течение полугода COVID-19 или медотводе.

Ранее стало известно, что в постановление о режиме повышенной готовности внесли изменения. Согласно документу, в Пензенской области запрещено проведение елок для детей, массовых представлений, анимационных программ в фойе, холле зданий и театров.