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Общество

В Пензе прекратили тестирование пассажирских автобусов СимАЗ

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Современная модель на японском шасси, оснащенная разными удобствами и электроникой, - мечта, а не пассажирский автобус. Но по каким-то пока еще официально не подтвержденным причинам тестирование новой ульяновской машины марки СимАЗ на пензенских дорогах прекращено. А ведь начало было многообещающим.

«Идеально! Обкатываем уже не первый год, проводим длительные испытания», - заявил представитель компании-производителя Максим Забродин.

Ульяновская пассажирская машина выезжала на линию всего лишь несколько дней, курсируя между селом Засечным и Гидростроем. Планировалось, она будет доставлять пассажиров из пригорода в областной центр.

«Перевозчик радуется тому, что он заправляет автобус и два дня ездит без дозаправки, работает на экологически чистом топливе. Новый, аккуратный, установлены видеокамеры - это автобус среднего класса», - отметил директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Михаил Глушков.

Однако несмотря на свои идеальные характеристики для перевозки небольшого количества пассажиров, машину на пензенских дорогах тестировать перестали. В ближайшее время в городе на Суре приступят к испытаниям другого пассажирского автобуса, который выпускается в Нефтекамске.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Этот Глушков засланец дилижанса и Меркурия, он под них все точит, для вида покантовали автобус и хва, теперь замнут и забудут, или скажут что неустраивает, или денег нет, тьфу!

Гость||

Снова нас обманут- ничего не дадут!

Гость||

Будут резину тянуть сто лет, но ничего не изменится, как с ценой за проезд! Специально, чтобы не было конкурентов маршруткам! Ужас!

Гость||

ЦЕНЫ РАСТУТ НА ВСЕ БУКВАЛЬНО

Гость||

Я Б ПОЖРАЛ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

машину на пензенских дорогах тестировать перестали.
автобусы тестируются на заводе. Какое еще может быть тестирование на пензенских дорогах то? Тогда уж не автобус тестируется, а его водители и местная ремонтно-эксплуатационная база тестируются.

Гость||

Нефтекамск ? Это не Татарстан лоббирует свою продукцию в ущерб стране ?

Имя: Гость
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