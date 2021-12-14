В Пензе прекратили тестирование пассажирских автобусов СимАЗ

14.12.2021 | 19:13

Современная модель на японском шасси, оснащенная разными удобствами и электроникой, - мечта, а не пассажирский автобус. Но по каким-то пока еще официально не подтвержденным причинам тестирование новой ульяновской машины марки СимАЗ на пензенских дорогах прекращено. А ведь начало было многообещающим.

«Идеально! Обкатываем уже не первый год, проводим длительные испытания», - заявил представитель компании-производителя Максим Забродин.

Ульяновская пассажирская машина выезжала на линию всего лишь несколько дней, курсируя между селом Засечным и Гидростроем. Планировалось, она будет доставлять пассажиров из пригорода в областной центр.

«Перевозчик радуется тому, что он заправляет автобус и два дня ездит без дозаправки, работает на экологически чистом топливе. Новый, аккуратный, установлены видеокамеры - это автобус среднего класса», - отметил директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Михаил Глушков.

Однако несмотря на свои идеальные характеристики для перевозки небольшого количества пассажиров, машину на пензенских дорогах тестировать перестали. В ближайшее время в городе на Суре приступят к испытаниям другого пассажирского автобуса, который выпускается в Нефтекамске.