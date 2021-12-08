За год «Дамате» провела в своих лабораториях 1,4 млн исследований

08.12.2021 | 12:44

В 2021 году группа компаний «Дамате» провела 1,4 млн исследований в собственных лабораториях. Этот объем сопоставим с масштабом работы крупных федеральных испытательных центров.

В Пензенской и Ростовской областях работают 14 лабораторий «Дамате», совокупная мощность которых рассчитана на проведение свыше 2,5 млн анализов, тестов и исследований в год. Это ветеринарно-диагностические, производственные микробиологические и физико-химические лаборатории пищевых производств, химико-технологические лаборатории кормовых производств, аналитические испытательные лабораторные центры, лаборатории локальных очистных сооружений.

В общей сложности установлено свыше 1,5 тысячи единиц оборудования, средств измерений и систем пробоподготовки. Из них порядка 340 - это высокопродуктивные системы, значительно повышающие производительность и эффективность. Оснащение позволяет проводить более 550 различных видов исследований.

Благодаря мощной материально-технической базе и максимальной автоматизации результаты исследований по показателям безопасности можно получить в течение 24 часов, по качеству - в режиме онлайн. Кроме того, ведется статистика и учет данных. Снижение влияния человеческого фактора делает риск недостоверного результата минимальным.

Одно из важнейших условий успеха - квалифицированные кадры с навыками работы на новейшем оборудовании. Сегодня в лабораториях «Дамате» трудятся 163 специалиста, имеющие высокий уровень профессиональной подготовки.

Наличие собственных автоматизированных лабораторий разной направленности позволяет «Дамате» выстроить сквозной мониторинг «от поля до прилавка». Результаты исследований - это индикатор качества работы всех производственных подразделений компании.

«Среди основных задач - контроль качества и безопасности на всех этапах производства продукции. Специалисты наших лабораторий анализируют текущую ситуацию, своевременно реагируют на отклонения при проведении производственно-технологических мониторингов, не прибегая к помощи сторонних организаций», - отметил генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.