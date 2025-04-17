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Общество

Спрогнозирован взрывной рост популярности ИИ-устройств

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Российский и мировой рынок находятся на пороге эпохи портативных устройств с расширенным функционалом искусственного интеллекта. Взрывной рост их популярности может наступить «в перспективе нескольких лет», отмечается в исследовании «ИИинтеграция: будущее «умных» устройств», подготовленном аналитиками ВТБ к конференции Data Fusion. Банковские сервисы будут также активно интегрироваться в новые ИИ-устройства.

«ИИ-функционал уже активно интегрируется в различные устройства (ПК и смартфоны, носимые гаджеты, беспилотный транспорт, технологии безопасного города и др.). Но мощности ИИ-вычислений пока не позволяют реализовать широкий функционал таких устройств, включая глубокий анализ данных о пользователе, прогнозирование и т. п.», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Среди ключевых факторов, сдерживающих взрывной рост популярности ИИ-устройств - недостаточные ИИ-мощности, необходимые для реализации различных навыков устройств. Как только этот вызов будет преодолен, нас ждет расцвет искусственного интеллекта в максимально близких нам устройствах, а также новый виток развития промышленности. Это перспектива нескольких лет», - уточняется в исследовании.

Уровень развития нейросетей сегодня стимулирует появление все новых форм умных гаджетов - от уже ставших привычными часов, фитнес-трекеров, смартфонов и ноутбуков до человекоподобных роботов, автономного транспорта и устройств с дополненной реальностью, перечислили аналитики ВТБ.

Среди других трендов - перенос вычислений из облачных сервисов внутрь пользовательских устройств на фоне повышения уровня развития технологий. Этому способствуют также ограниченные объемы облачных вычислительных мощностей, которые заставляют производителей переносить все больше функций ИИ на сами устройства. Также одним из трендов является относительно низкая информированность пользователей о технологиях искусственного интеллекта.

Исследование «ИИинтеграция: будущее «умных» устройств» подготовлено центром технологических исследований ВТБ. Оно основано на всеобъемлющем анализе более чем 100 различных источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления крупнейших участников рынка, научные статьи передовых ученых и др. Также в исследовании приводятся данные всероссийского опроса, в котором приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 16-65 лет - жители городов РФ с населением свыше 100 тыс. человек, пояснили в пресс-службе ВТБ.

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Источник — фото pxhere.com
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