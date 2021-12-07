В Пензе сотрудники аэропорта отметили День авиации

07.12.2021 | 20:35

Международный день авиации сотрудники аэропортов провели на работе. Начальник инженерной службы Дмитрий Бондаренко с 1991 года контролирует подготовку судов к отправке и проверяет их по прибытии. На его памяти самое счастливое время пензенского воздушного вокзала - когда выполнялись чартерные международные рейсы (пассажирские, грузовые). Тогда работа кипела. А в 1999-м не сделали ни единого вылета.

«Были списаны и проданы все самолеты, которые у нас находились, и, соответственно, экипажи - кто ушел на гражданскую работу, некоторые нашли себе работу в других авиаотрядах страны», - сообщил начальник инженерной авиационной службы Дмитрий Бондаренко.

Здание пустовало, и только к лету 2002 года при поддержке правительства области были возобновлены регулярные пассажирские перелеты: воздушные ворота города открылись 27 июля, рейсом Саранск - Пенза - Сочи. Спустя годы авиасообщение с другими городами налажено. Теперь самолеты регулярно летают в Москву, Минеральные Воды и Краснодар. Совсем скоро откроется еще несколько направлений.

«С 3 января у нас начинаются прямые полеты два раза в неделю в Сочи и в Санкт-Петербург. Эти рейсы дотационные, они тоже в плане пока стоят до 1 апреля. Дальше будет сформировано летнее расписание», - рассказал директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

В него планируют включить еще три пункта назначения: Анапу, Геленджик и Симферополь.