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Общество

В Пензе начали тестировать автобус на газомоторном топливе

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Между Пензой и Засечным на маршруте № 411 теперь курсирует автобус марки СимАЗ. Это машина среднего класса, работающая на газомоторном топливе.

О тестовой эксплуатации автобуса, стартовавшей в декабре, сообщается на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, данный вид транспорта рассматривается как вариант для предстоящего обновления подвижного состава, который будет обслуживать Пензенскую агломерацию. Использовать автобусы на газе планируют на подвозящих маршрутах пригородной зоны, ими хотят заменить маршрутные такси.

Машина подходит и для перевозки маломобильных групп граждан, поскольку оснащена низкопольной площадкой.

«В течение декабря пассажиры и специалисты предприятия-перевозчика смогут оценить технические возможности данного автобуса», - добавили в учреждении.

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Источник — фото vk.com/id662998252
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Гость||

То есть автобусы закупят не для Пензы, а для Заречного? За чей счет?

Гость||

Пока непонятно. Автобус этот явно немного людей в себя вместит. Сколько они планируют людей в день перевозить на этой технике?

Гость||

Т.н. новое - это уже забытое старое. Этот бум уже пережили после перестройки. Чем это кончилось - дико задрали цены на газ (до уровня бензина) и неплохая с точки зрения экологии идея благополучно умерла.

Гость||

Это не автобус а гавно (типа Богдана или Хендай Каунти , бурбухайка - это когда на грузовое автомобильное шасси ставят кузов автобуса какая нибудь мелкая конторка. На автобусах должно использовать для комфорта и безопасности своё специализированное шасси! Лучше бы купили нормальные автобусы ПАЗ, МАЗ , ГАЗ, Волгабас . Вообще зачем связываться с мелкой частной конторкой с уставным капиталом в 10000 руб.

Гость||

Не заречный, а засечоое. Глаза открой

Имя: Гость
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