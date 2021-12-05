В Пензе начали тестировать автобус на газомоторном топливе

05.12.2021 | 12:47

Между Пензой и Засечным на маршруте № 411 теперь курсирует автобус марки СимАЗ. Это машина среднего класса, работающая на газомоторном топливе.

О тестовой эксплуатации автобуса, стартовавшей в декабре, сообщается на странице ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, данный вид транспорта рассматривается как вариант для предстоящего обновления подвижного состава, который будет обслуживать Пензенскую агломерацию. Использовать автобусы на газе планируют на подвозящих маршрутах пригородной зоны, ими хотят заменить маршрутные такси.

Машина подходит и для перевозки маломобильных групп граждан, поскольку оснащена низкопольной площадкой.

«В течение декабря пассажиры и специалисты предприятия-перевозчика смогут оценить технические возможности данного автобуса», - добавили в учреждении.