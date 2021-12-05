Итоги недели: вакцинация подростков, допуск на утренники и цены на елки

05.12.2021 | 20:15

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о подготовке к вакцинации от коронавируса подростков.

В Пензенской области во второй половине декабря ожидают поступления препарата «Спутник-М». Им будут проводить иммунизацию детей от 12 до 17 лет. Если ребенку от 12 до 14, согласие на процедуру (или отказ) дадут родители. Остальные примут решение самостоятельно.

Прививать детей в торговых центрах не будут, только в медучреждениях. Неучебные дни в связи с вакцинацией для школьников не предусмотрены.

Также самой обсуждаемой новостью стали новогодние утренники, на которые, возможно, все же допустят родителей.

Из-за распространения коронавируса мероприятия в учреждениях отменены, но мамы и папы попросили разрешить им присутствовать на празднике хотя бы по QR-коду.

Губернатор Олег Мельниченко дал предварительное согласие. Если эпидобстановка позволит, на утренник пустят одного из родителей при наличии у него QR-кода или справки о медотводе.

Окончательное решение примут ближе к дате.

Третий сюжет - о ценах на новогодние деревья. Жителям региона придется отдать за елку больше денег. Причем как за настоящую, так и за искусственную.

Лесные красавицы в Пензе теперь стоят от 400 рублей за метровое деревце. Их начнут продавать с 10 декабря, откроется 82 елочных базара.

Искусственные елки подорожали из-за роста стоимости сырья и перевозок. Цены на них поднялись в среднем на 3 000-4 000 рублей. Экономным пензенцам посоветовали покупать такой товар заранее. Например, в январе или феврале - для встречи 2023 года.