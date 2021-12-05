Итоги недели: вакцинация подростков, допуск на утренники и цены на елки

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест главных новостей уходящей недели.
Первый сюжет - о подготовке к вакцинации от коронавируса подростков.
В Пензенской области во второй половине декабря ожидают поступления препарата «Спутник-М». Им будут проводить иммунизацию детей от 12 до 17 лет. Если ребенку от 12 до 14, согласие на процедуру (или отказ) дадут родители. Остальные примут решение самостоятельно.
Прививать детей в торговых центрах не будут, только в медучреждениях. Неучебные дни в связи с вакцинацией для школьников не предусмотрены.
Также самой обсуждаемой новостью стали новогодние утренники, на которые, возможно, все же допустят родителей.
Из-за распространения коронавируса мероприятия в учреждениях отменены, но мамы и папы попросили разрешить им присутствовать на празднике хотя бы по QR-коду.
Губернатор Олег Мельниченко дал предварительное согласие. Если эпидобстановка позволит, на утренник пустят одного из родителей при наличии у него QR-кода или справки о медотводе.
Окончательное решение примут ближе к дате.
Третий сюжет - о ценах на новогодние деревья. Жителям региона придется отдать за елку больше денег. Причем как за настоящую, так и за искусственную.
Лесные красавицы в Пензе теперь стоят от 400 рублей за метровое деревце. Их начнут продавать с 10 декабря, откроется 82 елочных базара.
Искусственные елки подорожали из-за роста стоимости сырья и перевозок. Цены на них поднялись в среднем на 3 000-4 000 рублей. Экономным пензенцам посоветовали покупать такой товар заранее. Например, в январе или феврале - для встречи 2023 года.
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