Общество

Жителям поселка ЗИФ объяснили, как подключиться к водопроводу

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Опубликован алгоритм действий, которые нужно предпринять жителям поселка ЗИФ, чтобы в их домах появилась вода.

В этом году в поселке построены насосная станция и водопроводные сети. 27 ноября прошел пробный пуск. Теперь жителям предстоит пройти процедуру подключения жилого дома к централизованной системе водоснабжения.

Для этого нужно сделать следующее:

- заключить договор подключения с ООО «Горводоканал» (тел. 67-94-16, 67-94-17 - отдел технологического присоединения). Скачать бланк можно здесь. Готовый пакет документов сдается в канцелярию (1-й этаж ООО «Горводоканал», ул. Кривозерье, 24) по будням с 8:00 до 17:00;

- определить точку подключения, заказав проект в любой проектной организации;

- согласовать проект с ООО «Горводоканал» (тел. 20-96-30 - производственно-технический отдел);

- получить письменное согласие владельца ведомственной водопроводной сети - Управления капитального строительства г. Пензы (ул. Володарского, 42, тел. 563-615);

- установить индивидуальный прибор учета и сделать заявку на вызов мастера на опломбировку (тел. 20-00-19, доб. 1-4 - «Опломбировка счетчика»).

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Источник — фото pixabay.com
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