В поселке ЗИФ произвели пробный запуск насосной станции

27.11.2021 | 18:00

Эмоции переполняют жителей поселка ЗИФ. На протяжении нескольких лет (с 2015-го) они добивались строительства централизованного водопровода и насосной станции.

«XXI век - у нас нет воды! Поселок сидит даже без технической. Питьевую мы ездим покупать в город», - сообщала жительница поселка ЗИФ Валентина Бурлинина в 2019 году.

Теперь такой необходимости нет - из крана течет чистая вода. Пробный пуск сделали только в один дом, но и в другие в скором времени после подключения придет вода. Система опрессована, промыта и продезинфицирована.

Три резервуара (каждый объемом по 200 кубометров), насосная станция - все это построили буквально за год после того, как сменилась подрядная организация.

«Сначала вода подается с Аустрина в резервуары, из резервуаров подается на насосную станцию и распределяется через коллектор», - пояснил руководитель строительной организации Сергей Богданов.

«Мы постоянно встречались, обсуждали все вопросы», - добавил председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

Теперь дело за самими жителями. Им следует оформить документы на подключение домов к централизованному водопроводу.