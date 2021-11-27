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Общество

В поселке ЗИФ произвели пробный запуск насосной станции

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Эмоции переполняют жителей поселка ЗИФ. На протяжении нескольких лет (с 2015-го) они добивались строительства централизованного водопровода и насосной станции.

«XXI век - у нас нет воды! Поселок сидит даже без технической. Питьевую мы ездим покупать в город», - сообщала жительница поселка ЗИФ Валентина Бурлинина в 2019 году.

Теперь такой необходимости нет - из крана течет чистая вода. Пробный пуск сделали только в один дом, но и в другие в скором времени после подключения придет вода. Система опрессована, промыта и продезинфицирована.

Три резервуара (каждый объемом по 200 кубометров), насосная станция - все это построили буквально за год после того, как сменилась подрядная организация.

«Сначала вода подается с Аустрина в резервуары, из резервуаров подается на насосную станцию и распределяется через коллектор», - пояснил руководитель строительной организации Сергей Богданов.

«Мы постоянно встречались, обсуждали все вопросы», - добавил председатель уличного комитета поселка ЗИФ Владимир Захаров.

Теперь дело за самими жителями. Им следует оформить документы на подключение домов к централизованному водопроводу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Зифачи радуются.

Гость||

А где тот дурачок, который кукарекал что ничего не сделают?

Гость||

сколько поселок был без водицы?

Гость||

дурачок!! В Великой смехдержаве с 15 года воды нет. И кто кукарекал? На выборах только за можете кукарекать

Гость||

Что за пьянь подоспела в комментарии опять?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2021 20:37|

Что за пьянь подоспела в комментарии опять?

Да нет, пьянь, ты уже опоздал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Питьевую мы ездим покупать в город
весь город в ларьках по продаже питьевой воды довольно прибыльный бизнес в наше время,а вам не поставили. НЕ ВЕРЮ.

Имя: Гость
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