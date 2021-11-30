В Каменке торжественно открыли новую детскую площадку

30.11.2021 | 20:39

На Рокоссовского, 33, в Каменке теперь комфортная городская среда. Началось все с капитального ремонта дома, а потом появились и спортивная, и детская площадки.

«Территория есть большая, но она была неухоженная. Здесь был большой овраг, постоянно сюда ветром мусор сбивало, заросли были. Посидели, подумали, с жильцами посоветовались, как лучше сделать», - рассказал житель Каменки Сергей Михайлев.

Люди подали заявку, вошли в программу, а теперь объект торжественно открыли.

«Конечно, детская площадка является всегда центром любого двора. А дети - это центр притяжения и всего остального общества. Поэтому здесь все и построили. Хочется пожелать детишкам, чтобы занимались на этой площадке, не ломали ее, росли, были здоровыми и становились активными членами нашего общества», - произнес и. о. главы администрации Каменского района Александр Помогайбо.

На праздник по случаю открытия нового места для игр и прогулок собрались жители не только этого двора, но и соседних. Те радовались и немного завидовали.

«Только если бы они еще пускали нас сюда с других дворов - я думаю, может такая проблема быть. Детей очень много, поэтому могут и не пускать. Надо не около одного делать, а у каждого двора такие же площадки», - отметила жительница Каменки Любовь Табачкова.

В Каменском районе это уже третья детская площадка. Всего из областного бюджета выделены средства на восемь. В 2022-м они будут возведены.