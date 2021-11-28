Портал PenzaInform.ru подготовил дайджест важных новостей недели

28.11.2021 | 20:20

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет – о приговоре, который вынесли по делу об убийстве 14-летней девочки.

Трагедия произошла в мае 2020 года в лесополосе на Тепличной улице. В отношении школьницы совершили сексуальные действия, после чего забили до смерти.

По подозрению в убийстве задержали 43-летнего жителя Пензенского района. Мужчина не признал вину, но служители Фемиды сочли ее доказанной.

Ранее злоумышленник уже был судим за смерть девочки в Колышлее. Суд усмотрел опасный рецидив преступлений и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Вторая важная новость касается изменений в постановлении об обязательной вакцинации.

Согласно обновленному тексту документа, непривитых от коронавируса жителей области теперь не будут отстранять от работы.

Такое решение было принято после того, как один из пензенцев обратился в суд.

Ранее несогласие с отстранением от работы выразили другие граждане. Так, работники из Заречного записали видео и распространили его в соцсетях. Официальные лица на него не отреагировали.

Третий сюжет - о вакцине от COVID-19 для подростков. Препарат прошел регистрацию, он получил название «Спутник M». Вводить его будут детям 12-17 лет.

Создатели вакцины называют побочным эффектом только небольшое повышение температуры. После введения препарата иммунитет появился у 93% добровольцев.

Начать массовую вакцинацию «Спутником M» планируют во второй половине декабря. Пензенский детский омбудсмен подчеркнула, что прививка будет добровольной. Юноши и девушки старше 15 лет будут сами решать, идти ли на процедуру. До этого возраста понадобится согласие родителя или опекуна.