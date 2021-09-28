COVID-19: число умерших за сутки приблизилось к антирекорду

28.09.2021 | 08:22

В Пензенской области число пациентов, умерших от коронавируса за сутки, приблизилось к антирекорду. Об этом стало известно вечером в понедельник, 27 сентября.

Региональный оперативный штаб сообщил о смерти от COVID-19 25 человек. Максимальное количество жертв опасной инфекции, которое когда-либо регистрировалось в области, - 27. Антирекорд был установлен 11 июля.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес жизни 2 666 жителей региона.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки из больниц выписали 98 пациентов. Общее число людей, поборовших недуг, достигло 57 450.

Накануне в Пензенской области обновился антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19 - 243.