Общество

COVID-19: число умерших за сутки приблизилось к антирекорду

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В Пензенской области число пациентов, умерших от коронавируса за сутки, приблизилось к антирекорду. Об этом стало известно вечером в понедельник, 27 сентября.

Региональный оперативный штаб сообщил о смерти от COVID-19 25 человек. Максимальное количество жертв опасной инфекции, которое когда-либо регистрировалось в области, - 27. Антирекорд был установлен 11 июля.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес жизни 2 666 жителей региона.

Что касается выздоровевших, то за последние сутки из больниц выписали 98 пациентов. Общее число людей, поборовших недуг, достигло 57 450.

Накануне в Пензенской области обновился антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19 - 243.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,хорошо хоть в РПЦ отпевают инфекционных на улице и не заносят в храм.

Нужно что-то делать!!! Смертность растёт.

Гость||

на все воля Иеговы.

тем более его рабы не пользуются масками внутри торговых центров рпц

Гость||

Подвезите свежих мощец

Гость||

У кого анализы берут? Вызвали врача, сказал а зачем вам?

Гость||

Вакцинируйтесь и все будет лучше. Из за антипрививочников вот такая ситуация.

Гость||

Гость писал(a):

Подвезите свежих мощец
Мощи не помогают,это мошенничество. Попы своих кучу закопали.

Гость||

а мне все равно, хоть боитесь вы

Гость||

Гость писал(a):

Из за антипрививочников вот такая ситуация.
Да, ладно! Ты вакцинировался? Сиди и не квакай. Люди без тебя разберутся что им делать.

Гость||

Гость писал(а):

> Вакцинируйтесь и все будет лучше. Из за антипрививочников вот такая

> ситуация.

------------------------------------------------------------------------------

Дурачок опять......

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок опять......
Самокритично...

Гость||

Гость писал(a):

Сиди и не квакай
Я тебя не оскорблял. Квакают только лягушки, ну и ты.

Гость||

Гость писал(a):

Люди без тебя разберутся что им делать.
Результаты их разбирательства на лицо.Как было тупое стадо так и осталось, одна овца проблеет, что вакцина это плохо и все безммозглое стадо за ней, а потом в больнице на вопрос корреспондента: "почему не прививались?", блеет:"не успела".

Гость||

Гость писал(a):

Сиди и не квакай

Я тебя не оскорблял. Квакают только лягушки, ну и ты.

Рожденный ползать не может квакать,

Умеет квакать рожденный прыгать,

И то не всякий, рожденный прыгать,

Умеет квакать - вот мудрость жизни!

Гость||

Гость писал(a):

блеет:"не успела".
За год не успела. Сказала бы как есть, что наслушалась глупомордых, необразованных антиваксеров. потому и не прививалась.

Гость||

Правильно , вакцинируйтесь , а то вирус отступит )))

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Имя: Гость
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