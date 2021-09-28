COVID-19: число умерших за сутки приблизилось к антирекорду

В Пензенской области число пациентов, умерших от коронавируса за сутки, приблизилось к антирекорду. Об этом стало известно вечером в понедельник, 27 сентября.
Региональный оперативный штаб сообщил о смерти от COVID-19 25 человек. Максимальное количество жертв опасной инфекции, которое когда-либо регистрировалось в области, - 27. Антирекорд был установлен 11 июля.
Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес жизни 2 666 жителей региона.
Что касается выздоровевших, то за последние сутки из больниц выписали 98 пациентов. Общее число людей, поборовших недуг, достигло 57 450.
Накануне в Пензенской области обновился антирекорд по количеству выявленных за сутки новых случаев COVID-19 - 243.
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Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.
Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?
Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.
Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,хорошо хоть в РПЦ отпевают инфекционных на улице и не заносят в храм.
Нужно что-то делать!!! Смертность растёт.