Общество

В области обновился антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Печать

В субботу, 25 сентября, в Пензенской области зарегистрировано максимальное с начала эпидемии число случаев подтверждения коронавирусной инфекции за сутки - 243.

Прежний рекорд (242 заболевших) был зафиксирован 14 августа. 9, 16 августа и 21 сентября сообщалось о 241 новых случаях.

177 новых пациентов - жители Пензы, 20 - Мокшанского района, 18 - Бессоновского, 7 - Пензенского, 5 - Пачелмского, 4 - Шемышейского. По 3 человека проживают в городе Заречном и Земетчинском районе, 2 - в Наровчатском, по 1 - в Каменском, Кузнецком, Лунинском и Тамалинском районах.

Общее количество заболевших составило 69 368. За все время пандемии в регионе выздоровело 57 205 пациентов, в том числе 89 - накануне, 24 сентября. Умер 2 601 больной COVID-19, в том числе 24 сентября - 22 человека.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ввборы прошли. Плебеев на цепь и в будку!

Гость||

С термитами по другому нельзя

Гость||

А Кузнецк?

Гость||

Гость писал(a):

А Кузнецк?
Кузнецк? Кузнецк город кузнецов, барановирусу он неподвластен.

Там если только ромом Бокарти обопьются.

Гость||

Гость писал(a):

Ввборы прошли. Плебеев на цепь и в будку!
засчитано

Гость||

Пока люди не перестанут консультироваться я по проблеме зубов у гинеколога, обстановка не изменится

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте