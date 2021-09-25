В области обновился антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

25.09.2021 | 12:12

В субботу, 25 сентября, в Пензенской области зарегистрировано максимальное с начала эпидемии число случаев подтверждения коронавирусной инфекции за сутки - 243.

Прежний рекорд (242 заболевших) был зафиксирован 14 августа. 9, 16 августа и 21 сентября сообщалось о 241 новых случаях.

177 новых пациентов - жители Пензы, 20 - Мокшанского района, 18 - Бессоновского, 7 - Пензенского, 5 - Пачелмского, 4 - Шемышейского. По 3 человека проживают в городе Заречном и Земетчинском районе, 2 - в Наровчатском, по 1 - в Каменском, Кузнецком, Лунинском и Тамалинском районах.

Общее количество заболевших составило 69 368. За все время пандемии в регионе выздоровело 57 205 пациентов, в том числе 89 - накануне, 24 сентября. Умер 2 601 больной COVID-19, в том числе 24 сентября - 22 человека.