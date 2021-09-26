Итоги недели: выборы, 4-я волна COVID-19 и ужесточение мер

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.
Важным событием было подведение итогов голосования. Жители области выбрали губернатора и депутатов Госдумы.
Руководить регионом будет Олег Мельниченко. За него проголосовало более 72% избирателей. Инаугурация губернатора состоится 28 сентября.
В Госдуму прошли Александр Самокутяев и Игорь Руденский.
Явка на выборы составила почти 57%.
Вторая важная новость касается эпидемии коронавируса.
Ситуацию с распространением инфекции в регионе оценивают как крайне напряженную. Показатель заболеваемости растет и уже превышает среднероссийский. Число умерших по сравнению с 2020 годом выросло на 1 798 человек.
Высокая смертность регистрируется в пяти муниципальных образованиях: Пензе, Кузнецке, Пензенском, Сердобском и Каменском районах. В основном погибают пожилые люди с хроническими заболеваниями.
По прогнозам, число летальных исходов будет увеличиваться.
Третий сюжет - о QR-кодах и дистанционном обучении.
В области могут ввести QR-коды для посещения заведений общепита. Это связано с неблагоприятным прогнозом распространения коронавируса. По той же причине школьникам посоветовали вновь готовиться к дистанту.
На карантин по коронавирусу закрыты 140 классов по всему региону, по ОРВИ - 38.
При еще большем росте заболеваемости управление Роспотребнадзора по области пойдет на ужесточение мер.
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penzainform.ru писал(a):Это наше всё?