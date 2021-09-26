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Общество

Итоги недели: выборы, 4-я волна COVID-19 и ужесточение мер

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Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Важным событием было подведение итогов голосования. Жители области выбрали губернатора и депутатов Госдумы.

Руководить регионом будет Олег Мельниченко. За него проголосовало более 72% избирателей. Инаугурация губернатора состоится 28 сентября.

В Госдуму прошли Александр Самокутяев и Игорь Руденский.

Явка на выборы составила почти 57%.

Вторая важная новость касается эпидемии коронавируса.

Ситуацию с распространением инфекции в регионе оценивают как крайне напряженную. Показатель заболеваемости растет и уже превышает среднероссийский. Число умерших по сравнению с 2020 годом выросло на 1 798 человек.

Высокая смертность регистрируется в пяти муниципальных образованиях: Пензе, Кузнецке, Пензенском, Сердобском и Каменском районах. В основном погибают пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По прогнозам, число летальных исходов будет увеличиваться.

Третий сюжет - о QR-кодах и дистанционном обучении.

В области могут ввести QR-коды для посещения заведений общепита. Это связано с неблагоприятным прогнозом распространения коронавируса. По той же причине школьникам посоветовали вновь готовиться к дистанту.

На карантин по коронавирусу закрыты 140 классов по всему региону, по ОРВИ - 38.

При еще большем росте заболеваемости управление Роспотребнадзора по области пойдет на ужесточение мер.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В основном погибают пожилые люди с хроническими заболеваниями.

По прогнозам, число летальных исходов будет увеличиваться.

Это наше всё?

Гость||

Хаха! Так вам, выбиральщикам, и надо. Сидите в будке на цепи, да в намордниках и не тявкайте

Гость||

Все на выборах заразились, теперь вы за это ещё и сами ответите

Гость||

Гость писал(a):

Все на выборах заразились, теперь вы за это ещё и сами ответите
чем заразились, идиотизмом? или иппоходрией? Очень похоже. Все идет как всегда в осений сезон, только тупая толпа никак не успокоится из-за простуды.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.09.2021 20:50
Гость писал(a):
только тупая толпа
Как же повезло нам, что на всю "толпу" (область 1,3 млн.чел.) в Пензе есть один ЕДИНСТВЕННЫЙ острый индивидуум, правда до неприличия бескультурный и необразованный, способный только на оскорбления незнакомых людей!

Гость||

Вакцины не было, смертности такой не было, шмурдяк появился, смертность бьёт рекорды.

Гость||

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса одобрения «Спутника V». Об этом сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса.

«Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал он

Имя: Гость
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