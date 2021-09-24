В Кузнецке ежедневно около 50 человек заболевает COVID-19

24.09.2021 | 09:07

В Кузнецке ежедневный прирост заболевших COVID-19 составляет около 50 человек. Об этом шла речь на совещании в администрации города.

По словам мэра Сергея Златогорского, ситуация остается напряженной, скорая помощь и лечебные учреждения работают с запредельной нагрузкой. Показательным стало 21 сентября: за сутки поступило 195 вызовов, 62 человека госпитализировано. Врачи отмечают скоротечное развитие инфекции, с чем связан рост числа пациентов, которым требуется процедура КТ или рентген для оперативного выявления изменений в легких.

Было отмечено, что смерть пациентов с COVID-19 наступает в основном от сопутствующих заболеваний.

Тревогу бьют и педиатры: заболеваемость детей COVID-19 и сезонными РВИ выросла в разы. Если в прошлом году на ту же дату лечились 20 детей, то сейчас их 274. Шестеро юных кузнечан госпитализированы в областную детскую больницу имени Н. Н. Филатова.

«Сейчас на каждого врача приходится по 70 вызовов в день. В каждой поликлинике работает по две бригады. Такого никогда не было»,- рассказала заведующая детской поликлиникой Наталья Живаева.

На совещании отмечалось, что в городе продолжатся рейды по соблюдению масочного режима и санитарная обработка входных групп многоквартирных домов.

«С начал пандемии сотрудниками полиции было составлено 1 437 протоколов, в этом году - 768. Это 13-14 протоколов в неделю», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

22 сентября врио зампреда правительства региона - врио министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев заявил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По его мнению, это четвертая волна COVID-19.