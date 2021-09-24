Общество

В Кузнецке ежедневно около 50 человек заболевает COVID-19

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В Кузнецке ежедневный прирост заболевших COVID-19 составляет около 50 человек. Об этом шла речь на совещании в администрации города.

По словам мэра Сергея Златогорского, ситуация остается напряженной, скорая помощь и лечебные учреждения работают с запредельной нагрузкой. Показательным стало 21 сентября: за сутки поступило 195 вызовов, 62 человека госпитализировано. Врачи отмечают скоротечное развитие инфекции, с чем связан рост числа пациентов, которым требуется процедура КТ или рентген для оперативного выявления изменений в легких.

Было отмечено, что смерть пациентов с COVID-19 наступает в основном от сопутствующих заболеваний.

Тревогу бьют и педиатры: заболеваемость детей COVID-19 и сезонными РВИ выросла в разы. Если в прошлом году на ту же дату лечились 20 детей, то сейчас их 274. Шестеро юных кузнечан госпитализированы в областную детскую больницу имени Н. Н. Филатова.

«Сейчас на каждого врача приходится по 70 вызовов в день. В каждой поликлинике работает по две бригады. Такого никогда не было»,- рассказала заведующая детской поликлиникой Наталья Живаева.

На совещании отмечалось, что в городе продолжатся рейды по соблюдению масочного режима и санитарная обработка входных групп многоквартирных домов.

«С начал пандемии сотрудниками полиции было составлено 1 437 протоколов, в этом году - 768. Это 13-14 протоколов в неделю», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

22 сентября врио зампреда правительства региона - врио министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев заявил о стремительном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. По его мнению, это четвертая волна COVID-19.

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Гость||

Вакцина и поправки не помогают?

Гость||

Ежедневно в Кузнецке заболевает около 50 человек, а почему в областной статистике этих людей нет?? Скрывают, чтоб за область нагоняй не дали? По области тогда будет ежесуточный прирост 300 человек! А это уже 10 Израилей или 60 Китаев.

Гость||

и чаго дальше???????? осень на дворе раньше и больше может заболевали соплями итп

Гость||

До выборов не было,а сейчас есть? Кто виноват?

Гость||

У тебя мозгов,кроме как про выборы долдонить наверное нет, тут тема другая, глаза протри...

Гость||

На выборах заразились.

Гость||

Гость писал(a):

У тебя мозгов,кроме как про выборы долдонить наверное нет, тут тема другая, глаза протри...
прльно говорят некоторые сходили проголосили и простыли или чаго подцепили

Гость||

Гость писал(a):

09:20|
Любишь жопу лизать?

Гость||

Он во всех обсуждениях этот коммент пишет,ничего больше не придумает, убогий

Гость||

Ну все начали гайки крутить, загонят всех по норам, и начнут новые законы стряпать о повышениях, ограничениях, наказаниях и поборах! Как после поправок строчить стали один чуднее другого

Гость||

Гость писал(a):

убогий
Как ты и твои предки...

Гость||

Гость писал(a):

и начнут новые законы стряпать о повышениях, ограничениях,
Уже!!! На задовых участках суд запретил держать живность(куры,кролики) ,а работающим пенсионерам НЕТ индексации... И по нотариальным делам много нового за эти дни.

Гость||

КАК ТАК 50? В официальных данных хорошо если показывали по 1 в день в Кузнецке

Гость||

Опять враньё от журналюг информа . Какие 50 в день? Откуда вы это взяли?

Имя: Гость
Комментарий:

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