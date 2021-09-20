Общество

В Пензенской области ребенку-инвалиду вернули мать

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Жительницу Пензенской области, уехавшую в другой регион, убедили забрать у бабушки больного сына. О семейной ситуации рассказали представители детского омбудсмена Елены Столяровой.

«Прошедшая неделя отмечена рядом тревожных обращений к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области», - сообщается на сайте Столяровой.

Так, бабушка четырехлетнего мальчика с инвалидностью попросила вернуть внуку мать.

Ребенок страдает астмой, нуждается в лекарственном обеспечении и специализированном питании. Его родительница уехала в другой регион к сожителю. Известно, что у мужчины тоже есть семейные проблемы (с матерью своих детей он не живет) и он сам не раз обращался к уполномоченному.

В итоге мать и сын воссоединились. «После проведенных переговоров мать забрала ребенка к себе», - уточнили представители омбудсмена.

Ранее сообщалось о шестилетней девочке из Пензенской области, которую мать оставила подруге. В настоящее время решается вопрос, кто ее будет воспитывать: оба родителя, один из них или бабушка.

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Гость||

Почему не борется с нищенством и попрошайничеством,с использованием детей,одной из диаспор Пензы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

бабушка четырехлетнего мальчика с инвалидностью попросила вернуть внуку мать
penzainform.ru писал(a):
Ребенок страдает астмой, нуждается в лекарственном обеспечении и специализированном питании. Его родительница уехала в другой регион к сожителю
penzainform.ru писал(a):
В итоге мать и сын воссоединились. «После проведенных переговоров мать забрала ребенка к себе»
Силком всучили больного ребёнка-инвалида мамаше которая бросила его на бабку и умотала с хахалем в другой город. Возможно именно её мужик подсказал ей что можно прикарманить пенсию ребёнка.

Гость||

Гость писал(a):

Силком всучили больного ребёнка-инвалида мамаше которая бросила его на бабку и умотала с хахалем в другой город. Возможно именно её мужик подсказал ей что можно прикарманить пенсию ребёнка.
согласен один формализм, такие не меняются и убеждаются меняться только для галочки, а некоторым галочки только и нужны, ужас

Гость||

Гость писал(a):

Почему не борется с нищенством и попрошайничеством,с использованием детей,одной из диаспор Пензы?
Это, наверное, такой образ жизни такой диаспоры. Они занимались этим веками и тысячелетиями. Даже в эпоху военного коммунизма с этим ничего не смогли сделать.

Имя: Гость
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