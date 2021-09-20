В Пензенской области ребенку-инвалиду вернули мать

Жительницу Пензенской области, уехавшую в другой регион, убедили забрать у бабушки больного сына. О семейной ситуации рассказали представители детского омбудсмена Елены Столяровой.
«Прошедшая неделя отмечена рядом тревожных обращений к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области», - сообщается на сайте Столяровой.
Так, бабушка четырехлетнего мальчика с инвалидностью попросила вернуть внуку мать.
Ребенок страдает астмой, нуждается в лекарственном обеспечении и специализированном питании. Его родительница уехала в другой регион к сожителю. Известно, что у мужчины тоже есть семейные проблемы (с матерью своих детей он не живет) и он сам не раз обращался к уполномоченному.
В итоге мать и сын воссоединились. «После проведенных переговоров мать забрала ребенка к себе», - уточнили представители омбудсмена.
Ранее сообщалось о шестилетней девочке из Пензенской области, которую мать оставила подруге. В настоящее время решается вопрос, кто ее будет воспитывать: оба родителя, один из них или бабушка.
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