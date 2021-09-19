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Общество

Пензячка решила устроить личную жизнь и отдала ребенка подруге

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6-летняя жительница Пензенской области оказалась передана по доверенности подруге матери. В судьбу ребенка вынуждена была вмешаться детский омубдсмен Елена Столярова.

Мать девочки уехала в другой регион устраивать личную жизнь, а отец тоже не жил в Сурском крае, зарабатывая в другом месте. Бабушке и дедушке, находившимся поблизости, ребенка не отдали.

Какое-то время малышка жила у подруги матери. Женщина активно действовала: предъявила финансовые претензии родителям девочки, обращалась в органы опеки, разбиралась с воспитателями детсада по поводу медицинского диагноза подопечной и дошкольного образования.

«Елена Столярова обратилась в администрацию города для обсуждения с родителями дальнейшего статуса ребенка. Или ребенок будет находиться с родителями либо с одним из них, или передать ребенка под временную опеку бабушке до окончательного решения брачных вопросов между родителями», - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Какой ужас!Бедный ребёнок!Что за мать такая?

Гость||

За такое родительских прав сначала лишают, потом разбираются со всем остальным.

Гость||

чес начался

Гость||

за вторым поехала

Имя: Гость
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