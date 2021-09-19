Итоги недели: QR-коды, день рождения Белозерцева и отопительный сезон

19.09.2021 | 15:15

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет касается введения новых правил посещения массовых мероприятий. Разрешено заполнять залы на 50%, однако пускать будут не всех.

Чтобы попасть внутрь, зритель или участник должен предъявить один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест (действителен в течение 3 дней) или справку о перенесенном COVID-19.

Также на уходящей неделе пензенцы обсуждали экс-губернатора Ивана Белозерцева, у которого 15 сентября был день рождения.

Его он встретил в СИЗО «Матросская тишина». О праздновании речи не шло, свидания с родственниками сейчас запрещены. Максимум, что может позволить себе именник, - заказать торт или пирожные в магазине.

Меру пресечения бывшему первому лицу области продли до 20 ноября. Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей.

Третья новость - начало отопительного сезона.

В Пензе он стартовал 17 сентября. Решение дать тепло пораньше было принято из-за ухудшения эпидситуации в детских садах и похолодания.

В первый день ресурс поступил в 21 соцучреждение и 158 жилых домов.

В 2020 году тепло дали позже - 28 сентября.