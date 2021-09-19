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Общество

Итоги недели: QR-коды, день рождения Белозерцева и отопительный сезон

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Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет касается введения новых правил посещения массовых мероприятий. Разрешено заполнять залы на 50%, однако пускать будут не всех.

Чтобы попасть внутрь, зритель или участник должен предъявить один из трех документов: QR-код, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест (действителен в течение 3 дней) или справку о перенесенном COVID-19.

Также на уходящей неделе пензенцы обсуждали экс-губернатора Ивана Белозерцева, у которого 15 сентября был день рождения.

Его он встретил в СИЗО «Матросская тишина». О праздновании речи не шло, свидания с родственниками сейчас запрещены. Максимум, что может позволить себе именник, - заказать торт или пирожные в магазине.

Меру пресечения бывшему первому лицу области продли до 20 ноября. Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей.

Третья новость - начало отопительного сезона.

В Пензе он стартовал 17 сентября. Решение дать тепло пораньше было принято из-за ухудшения эпидситуации в детских садах и похолодания.

В первый день ресурс поступил в 21 соцучреждение и 158 жилых домов.

В 2020 году тепло дали позже - 28 сентября.

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Гость||

А кто это такой?Данного ворюгу Пенза уже забыла.

Гость||

Который для области ничего не сделал

Гость||

Ваньку танкиста замполита блаженного под забыли и ни кто его добрым словом не вспомнит как губернатора а почему области так не везёт с губернаторами? Попы хоть его помнят?

Гость||

Гость писал(a):

Который для области ничего не сделал
Именной дырявый Иван-конь есть,для уничтожения культуры нации...

Гость||

Гость писал(a):

Именной дырявый Иван-конь есть,для уничтожения культуры нации...
В твоей больной голове и не такое есть. Там руины разума.

Имя: Гость
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