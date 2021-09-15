В Пензенской области откроют 85 современных площадок для детей

15.09.2021 | 09:26

В Пензенской области откроют 85 современных безопасных площадок для детей. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.

«Вопрос создания комфортных условий для жизни очень важен. Поручил выделить дополнительные средства на благоустройство детских площадок. Общая стоимость работ составит 121 млн рублей», - написал он.

Руководитель региона уточнил, что 32 игровые зоны появятся в Пензе, 30 в Кузнецке, 7 в Сердобске, по 6 в Каменке и Белинском, 4 в Нижнем Ломове.

Летом в Пензенской области была запущена программа благоустройства дворовых территорий. По мнению Олега Мельниченко, главное - сделать времяпрепровождение людей, особенно детей, приятным, интересным и безопасным.

Для этого необходимо отремонтировать дворы и подъезды, оборудовать современные детские площадки с учетом пожеланий местных жителей.

«Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка; есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было где играть. Такая задача стоит перед администрацией не только Кузнецка, но и Нижнего Ломова, Каменки, Сердобска, Белинского - всех городов Пензенской области», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Работа по наведению порядка возле домов продолжится и в следующем году.