В Пензенской области откроют 85 современных площадок для детей

В Пензенской области откроют 85 современных безопасных площадок для детей. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях.
«Вопрос создания комфортных условий для жизни очень важен. Поручил выделить дополнительные средства на благоустройство детских площадок. Общая стоимость работ составит 121 млн рублей», - написал он.
Руководитель региона уточнил, что 32 игровые зоны появятся в Пензе, 30 в Кузнецке, 7 в Сердобске, по 6 в Каменке и Белинском, 4 в Нижнем Ломове.
Летом в Пензенской области была запущена программа благоустройства дворовых территорий. По мнению Олега Мельниченко, главное - сделать времяпрепровождение людей, особенно детей, приятным, интересным и безопасным.
Для этого необходимо отремонтировать дворы и подъезды, оборудовать современные детские площадки с учетом пожеланий местных жителей.
«Где-то нужно комплексное благоустройство, большая площадка; есть дворы с небольшой территорией, где можно смонтировать площадку с несколькими игровыми элементами, чтобы люди могли вечером выйти, посидеть на лавочке, чтобы детям было где играть. Такая задача стоит перед администрацией не только Кузнецка, но и Нижнего Ломова, Каменки, Сердобска, Белинского - всех городов Пензенской области», - подчеркнул Олег Мельниченко.
Работа по наведению порядка возле домов продолжится и в следующем году.
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penzainform.ru писал(a):А что в этом году уже началось наведение порядка возле домов?