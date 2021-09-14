В Заречном испугались массового заражения COVID-19 в школе

14.09.2021 | 10:06

В Заречном растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсудили на совещании, которое прошло в местной администрации в понедельник, 13 сентября.

«По информации начальника ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России Андрея Капустина, в настоящее время из 80 коек ковидного отделения медико-санитарной части заболевшими заняты 66 мест. При этом 5 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Девяти жителям Заречного медицинскую помощь оказывают в Пензе. Еще 298 человек лечатся амбулаторно. На прошлой неделе в закрытом городе умерли двое носителей COVID-19.

Осложнилась и ситуация в образовательных учреждениях. На карантине в данный момент находятся 11 классов. Чтобы не допустить массового заражения в какой-либо из школ, зареченским чиновникам поручили взять обстановку с заболеваемостью на особый контроль и принять все необходимые меры.

Ранее стало известно, что количество больных коронавирусной инфекцией растет в Кузнецке.