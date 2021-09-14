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Общество

В Заречном испугались массового заражения COVID-19 в школе

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В Заречном растет уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ситуацию обсудили на совещании, которое прошло в местной администрации в понедельник, 13 сентября.

«По информации начальника ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России Андрея Капустина, в настоящее время из 80 коек ковидного отделения медико-санитарной части заболевшими заняты 66 мест. При этом 5 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Девяти жителям Заречного медицинскую помощь оказывают в Пензе. Еще 298 человек лечатся амбулаторно. На прошлой неделе в закрытом городе умерли двое носителей COVID-19.

Осложнилась и ситуация в образовательных учреждениях. На карантине в данный момент находятся 11 классов. Чтобы не допустить массового заражения в какой-либо из школ, зареченским чиновникам поручили взять обстановку с заболеваемостью на особый контроль и принять все необходимые меры.

Ранее стало известно, что количество больных коронавирусной инфекцией растет в Кузнецке.

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Гость||

Вакцинация либо удалёнка?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Тараканьей чумой, муравьиным гриппом,

ленточным лактозом, спиральной

чумизой. Мир катится в

.....пропасть

СМИ - всемогущи

Гость||

А чо его бояться этот ковид тот же самый грипп.

Гость||

быстрее заболеют быстрее переболеют

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.09.2021 10:24|

быстрее заболеют быстрее переболеют

Пожизненного иммунитета НЕТ, поэтому переболевшие с лёгкостью могут заразиться и второй, и третий, и т.д. разы. А ты себе лучше этого пожелай!

Гость||

А то, что они все там дурачки поголовно, их это не пугает?

Гость||

Гость писал(a):

Пожизненного иммунитета НЕТ,
да ладно не звезди это антитела исчезают после болезни через определенное время им в здоровом организме нечего делать а вот иммунная память в организме остается. И при повторном попадание вируса организм вновь вырабатывает антитела против когда то посетившего вируса.

Гость||

10.22.с чего взяли? Ковид распространяется быстрее, протекает тяжелее, последствия более тяжёлые, больше летальные случаев. И если кто то перенёс его легко, это не значит, что он как грипп, хотя и от гриппа тоже умирают. Только прививка снизит вероятность заражения и тяжёлого протекания болезни, что бы там ни болтали антиваксеры.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):Пожизненного иммунитета НЕТ, поэтому переболевшие с лёгкостью могут заразиться и второй, и третий, и т.д. разы.

==============================

Дарвины, вперёд!!!

Гость||

Может кто объяснит, как возможно при ежедневном показателе ковидных в Заречном по 7,8,5,6 человек - 298 человек лечатся амбулаторно,заняты 66 мест. При этом 5 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких»????Что-то не сходится.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а): 10.22.с чего взяли? Ковид распространяется быстрее, протекает тяжелее, последствия более тяжёлые, больше летальные случаев.

-------------------------------------------------------------

Статистика этого не подтверждает.

Гибнут от стресса, затыкания

естественной вентиляции

- маскомании, зараже-

ния пневмонией

в мед-местах

Это всего лишь моё личное мнение, никого не призываю.

Гость||

Я гриппом в детстве с двух сторонним воспалением легких переболел а тогда кроме пенициллина и кислородной подушки в больницах из лекарств ни чего не было.И подцепленный ковид в действующим режиме повышеной готовности в массочке мне показался ангелочком.

Гость||

Гость писал(a):

Ковид распространяется быстрее, протекает тяжелее, последствия более тяжёлые, больше летальные случаев.
Где ты увидел быстроту в области всего то болело 5% за 19 месяцев. И от гриппа мрут и так же осложнения и последствия.

А 0,2 % умерших от ковида на область это ни о чем за 19 месяцев. Если организм не способен бороться с вирусом то все покой. Закон природы слабый не выживает.

Гость||

Заречный не большой городишко хоть там бы власти поголовно всех жителей проверили на антитела и окажется что в действительности переболевших больше чем официально по статистике в городе. К медикам обращались кому действительно было хреново и те кому нагнали жути. А основная масса ковид перенесла по старинке кто на ногах кто отлежался но это количество людей властям знать не интересно.

Гость||

Чумааааааа.В головах.Вместо крови пенициллин.Вместо мозгов жижа.А СМИ да-могущественная штука.Проплаченная пропаганда ещё больше формирует конформизм.

Имя: Гость
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