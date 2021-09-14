В Кузнецке выросло число больных коронавирусной инфекцией

14.09.2021 | 09:10

В Кузнецке растет число людей, лечащихся от коронавирусной инфекции и находящихся на карантине. Цифры были озвучены на оперативном совещании, состоявшемся в местной мэрии в понедельник, 13 сентября.

«Госпитализировано с начала пандемии 2 014 человек (взрослого населения) с подтвержденным ковидом, на сегодняшний день на карантине находятся 423 человека (неделю назад было 325. - Прим. ред.), из них 178 взрослых и 245 детей. На амбулаторном лечении - 254 человека с подтвержденным ковидом (198 взрослых и 56 детей, было 224 человека)», - уточнил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климoв

Все 50 коек стационара заняты. У 31 пациента подтверждена коронавирусная инфекция. За неделю умерло двое носителей COVID-19.

«В школах отсутствует 421 ученик (4,5%) и 7 сотрудников (1,2%), в детских садах - 123 ребенка (3,2%) и 21 сотрудник (3,8%), в СПО - 84 студента (у 12 подтвержден ковид) и 4 сотрудника (трое из них с ковидом)», - пояснил Климов.

На карантин закрыты 6 групп в детских садах, 4 класса в школах и 7 групп в среднеспециальных образовательных учреждениях.