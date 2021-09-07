Происшествия

В Кузнецке от коронавируса за две недели умерли 20 человек

Печать

За последние две недели в Кузнецке от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский во время оперативного совещания в понедельник, 6 сентября.

«Основная масса умерших, 90% - это люди старшего поколения», - констатировал мэр Кузнецка.

Те старики, которых коронавирус не убивает сразу, впоследствии рискуют умереть от его отложенных последствий. Поскольку около 6-7 тыс. людей старшего возраста пока не привиты, Златогорский предложил провести в городе неделю вакцинации пожилого населения.

«Надеются на чесночок, на мед, может быть… Не поможет», - подчеркнул глава администрации.

По словам начальника отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климoв, на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 сейчас находятся 224 человека: 194 взрослых и 30 детей.

«За выходные по скорой помощи с пневмонией обратилось 30 человек, 16 из них госпитализировали, с ОРВИ 31, из них 8 детей. Все лечатся амбулаторно. С подтвержденным ковидом обратилось 13, 9 из них госпитализированы», - уточнил Климов.

В детских садах отсутствуют 103 ребенка (2,7% от общего числа) и 19 сотрудников (3,6%). На карантине по коронавирусной инфекции находятся три группы в двух детских садах (№ 8 и 6). Школы не посещают 142 ученика (1,4%), СПО - 47 студентов.

«С начала пандемии госпитализирован 1 951 взрослый. На карантине находятся 325 человек, из них 124 ребенка», - резюмировал чиновник.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А заразившихся нет

Гость||

Если организм не сопротивляется вирусу и не борется с ним тут уже ни чего не поможет не вакцинки не пилюльки не медики.

Гость||

Гость писал(a):

Если организм не сопротивляется вирусу и не борется с ним тут уже ни чего не поможет не вакцинки не пилюльки не медики.
Слова медика? Или диванного специалиста?

Гость||

Не поможет», - подчеркнул глава администрации. Вот слова специалиста медика

Гость||

Ну давай ты чего нибудь умное скажи.

Гость||

В Пензе говорят наплыв заболевших в 4 больнице, размещают койки в коридорах. 4-я волна приходит, или рано пока?

Гость||

Сначало надо знать сколько в действительности в области переболели ковидом но этот вопрос властей не интересует. Теперь по поводу вакцинации те кто не болел и у кого здоровье такси надо делать обязательно.

Гость||

А теперь по поводу опасного быстро распростроняющегося вируса. Что то как то подозрительно медленно он распростроняеться по области. За 18 месяцев официально около 5% переболевших а умерших связанных с ковидом всего 0,2% по области. И получается что ковид для большенства жителей не опасен. А для кого он опасен уже бы давно привились если хотели.

Гость||

У нас есть официально переболевшие тех кто обращался за мед помощью их количество известно. А есть переболевшие которые по старинке ковид перенесли кто на ногах кто отлежался и им мед помощь не оказывали вот их количество не известно и ни кого не интересует.

Гость||

Вакционируйтесь идите, нечего тут философию разводить, знатоки нашлись.

Гость||

Я переболел и вакцинироваться и не думаю. Жена не болела как бы но антитела имеются в справке указано 12.8 она и сама не знает от куда.

Гость||

А что тут философию разводить тем кому действительно было хреново и от боязни они обращались за мед.помощью. А большая часть так перехворали по старинке.

Гость||

Гость писал(a):

Я переболел и вакцинироваться и не думаю. Жена не болела как бы но антитела имеются в справке указано
Ну вот и ещё два готовых инкубатора для мутаций вируса!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поскольку около 6-7 тыс. людей старшего возраста пока не привиты,
Статистика по Израилю , по Великобритании подошла там резко возросла смертность среди пожилых привитых, это объясняют тем что вакцина резко ослабляет иммунитет и уже против других мутаций вируса она не работает , а повторная прививка для ослабленного иммунитета катастрофична и у пожилых обостряются их хронические заболевания. Так что ОНИ все верно рассчитали идет массовый геноцид людей без горячей фазы войны , это третья мировая биологическая война.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте