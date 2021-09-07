В Кузнецке от коронавируса за две недели умерли 20 человек

07.09.2021 | 08:21

За последние две недели в Кузнецке от коронавирусной инфекции умерли 20 человек. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский во время оперативного совещания в понедельник, 6 сентября.

«Основная масса умерших, 90% - это люди старшего поколения», - констатировал мэр Кузнецка.

Те старики, которых коронавирус не убивает сразу, впоследствии рискуют умереть от его отложенных последствий. Поскольку около 6-7 тыс. людей старшего возраста пока не привиты, Златогорский предложил провести в городе неделю вакцинации пожилого населения.

«Надеются на чесночок, на мед, может быть… Не поможет», - подчеркнул глава администрации.

По словам начальника отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климoв, на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 сейчас находятся 224 человека: 194 взрослых и 30 детей.

«За выходные по скорой помощи с пневмонией обратилось 30 человек, 16 из них госпитализировали, с ОРВИ 31, из них 8 детей. Все лечатся амбулаторно. С подтвержденным ковидом обратилось 13, 9 из них госпитализированы», - уточнил Климов.

В детских садах отсутствуют 103 ребенка (2,7% от общего числа) и 19 сотрудников (3,6%). На карантине по коронавирусной инфекции находятся три группы в двух детских садах (№ 8 и 6). Школы не посещают 142 ученика (1,4%), СПО - 47 студентов.

«С начала пандемии госпитализирован 1 951 взрослый. На карантине находятся 325 человек, из них 124 ребенка», - резюмировал чиновник.