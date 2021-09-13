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Общество

Пензенские спортшколы войдут в систему допобразования

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К 2023 году специализированные детско-юношеские школы по разным видам спорта должны войти в систему дополнительного образования. Так решили на федеральном уровне. В Пензенской области к этому уже готовятся и переживают, что не все пройдет гладко. Тему подняли на оперативном совещании в правительстве.

«Надеемся, что мы не потеряем квалифицированных тренеров, перейдя в систему дополнительного образования, где главной задачей является не подготовка высококвалифицированных спортсменов, а массовость», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Говорил он и о необходимости выделять больше денег на выездные соревнования, и о капитальном ремонте объектов. Также временно исполняющий обязанности министра спорта выразил опасение, что возникнут сложности из-за перевода ряда бассейнов под управление областной станции юных туристов. Например, не станут ли ставки работников меньше.

«Все те тренеры, которые перешли в систему допобразования, автоматически подпадают под указ президента, и мы не имеем права им уменьшать зарплату ниже 100% средней по региону», - рассказал врио первого зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Временно исполняющий обязанности губернатора предложил с 2022 года возобновить государственное финансирование программы развития физкультуры и спорта.

«Единый перечень надо составить спортивных объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте, и определить сроки проведения этого капитального ремонта, но только реалистично», - отметил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Еще одна важная тема, которую обсуждали на совещании, - предстоящая перепись населения. Она стартует 15 октября и завершится 14 ноября. Поучаствовать в ней можно будет тремя способами: самостоятельно заполнив переписные листы на портале госуслуг, ответить на вопросы пришедшего специалиста или посетить стационарный участок, находящийся в МФЦ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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