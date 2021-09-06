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Общество

Вклад в спорт - это вклад в молодежь

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Интересную историю поведали в Федерации бокса Пензенской области. Старожилы помнят, как на рубеже веков пензенские боксеры смогли стать спарринг-партнерами для одной из сильнейших команд Нового Света - сборной Венесуэлы.

Событие легендарное, а возможным оно стало благодаря одному известному меценату - генеральному директору строительного холдинга «Термодом» Рафику Ибрагимову.

«Нам позвонили из Саратова, где базировалась сборная Венесуэлы, сказали, что после сборов иностранцам не с кем побоксировать. Мы не могли принять, не получалось. И тут Рафик Анверович говорит: когда такое еще будет!? Приглашайте, я во всем помогу!» - рассказал исполнительный директор региональной федерации бокса Адельша Рахматулин.

История помощи Рафика Ибрагимова пензенской школе бокса насчитывает уже 40 лет. Ежегодно руководитель «Термодома» оказывает различную поддержку всем двенадцати филиалам федерации бокса: от организации турниров до ремонта помещений.

«Все просто: Рафик Анверович прекрасно понимает, что эти вложения в спорт - это вклад в подрастающее поколение развитых и морально устойчивых людей», - отметил Адельша Рахматулин.

По воспоминаниям коллег и друзей, Рафик Ибрагимов в молодости сам занимался боксом, а также футболом и волейболом. Сейчас ежегодно в строящемся «Термодомом» Городе Спутнике проходит открытый турнир по боксу на призы Рафика Ибрагимова.

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